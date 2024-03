Finanze: Zilli, attuazione Pnrr in Fvg procede speditamente

Trieste, 27 mar - "La fotografia attuale dello stato di attuazione del Pnrr in Friuli Venezia Giulia è certamente rassicurante. Il monitoraggio che la Cabina di regia regionale continua a svolgere sta dando i suoi frutti, con un'attivazione e un avanzamento delle progettualità che aderiscono pienamente ai target nazionali. L'istituzione di questo tavolo di coordinamento si conferma dunque una scelta premiante per la nostra Regione: ci consente da un lato di essere ai vertici nazionali nella capacità di utilizzo delle risorse (ben 3,35 miliardi di euro tra quota Pnrr e Fondo nazionale complementare), dall'altro di rispondere con prontezza alle disposizioni recentemente introdotte dal decreto legge 19/2024". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli nel corso della riunione della Cabina di regia per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, svoltasi oggi nel palazzo della Regione a Trieste. L'incontro è stato incentrato principalmente sulle disposizioni del decreto legge 19/2024, che prevede una serie di misure restrittive da applicare nei casi di inadempienze, con riferimento agli aggiornamenti della piattaforma Regis. "La nostra Regione - ha sottolineato Zilli - si è attivata immediatamente dando supporto a tutte le realtà territoriali, per far sì che la messa a terra delle risorse prosegua secondo i programmi prefissati. Anche i recenti incontri avuti con le Prefetture del territorio hanno portato a constatare l'ottima capacità di risposta da parte dei diversi soggetti coinvolti negli investimenti, delineando prospettive rasserenanti per il futuro". Soffermandosi in particolare sull'investimento dedicato alla sicurezza e alla sostenibilità negli ospedali, da attuarsi con una spesa di 27 milioni di euro di quota Fnc, l'assessore ha comunicato che "i finanziamenti destinati a questo intervento hanno tutte le carte in regola per venire confermati, essendo stati rispettati i termini per il raggiungimento delle obbligazioni giuridiche". Come ha ricordato ancora la rappresentante della Giunta, le risorse complessive assegnate al Friuli Venezia Giulia tra Pnrr e Fnc superano i 3,35 miliardi di euro e sono suddivise in sei aree strategiche. Tra queste, le voci con maggior dotazione sono le infrastrutture per una mobilità sostenibile (641 mln di quota Pnrr più 465 mln di quota Fnc), la rivoluzione verde e la transizione ecologica (767 mln di quota Pnrr), l'istruzione e la ricerca (531 mln di quota Pnrr). Quasi un terzo dei finanziamenti è destinato a imprese e consorzi pubblici (921 mln), mentre gli enti territoriali e i soggetti privati dispongono rispettivamente di 638 e 601 milioni di euro. L'Amministrazione regionale ha in gestione un pacchetto di 575 mln (447,4 di quota Pnrr e 127,6 di quota Fnc) e per il periodo 2022-26 ha già impegnato l'82% delle risorse. ARC/PAU/gg