Finanze: Zilli, bene rating Moody's Fvg superiore a Italia

Giudizi lusinghieri dell'agenzia sull'amministrazione regionale Trieste, 28 gen - L'agenzia Moody's ha assegnato il rating 'Baa2' alla Regione Friuli Venezia Giulia, con outlook 'stabile'. La classificazione è stata comunicata oggi. "Siamo molto soddisfatti di questo risultato che pone la Regione di un livello superiore a quello dello Stato e allo stesso della Lombardia", ha commentato l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli. L'Italia, come noto, è accreditata di un 'Baa3 stabile'. "Si tratta del primo rating assegnato da Moody's al Friuli Venezia Giulia - ha aggiunto Zilli -, che evidenzia la buona capacità della nostra Regione nell'utilizzo delle prerogative offerte dal suo statuto speciale al fine di ottenere ottimi risultati di amministrazione, un livello di indebitamento molto contenuto e un'abbondante liquidità". "Moody's giudica inoltre che l'autonomia finanziaria e le materie di esclusiva competenza regionale, unite a una forte flessibilità tributaria e ad una robusta e diversificata base economica - così Zilli -, permettano al nostro Friuli Venezia Giulia di sostenere una continua crescita economica. E questo non può che essere un giudizio accolto con positività in prospettiva futura: ad aiutarci sarà anche il nostro forte tessuto socio economico, che ci consente di registrare un Pil pro capite superiore alla media nazionale". "L'agenzia nel suo report - ha concluso l'assessore regionale alle Finanze - ha più volte lodato le virtuosità della nostra regione e ha sottolineato come un'oculata politica finanziaria del Friuli Venezia Giulia abbia permesso di "proteggere" le finanze regionali in questo momento di emergenza, legato al Covid-19". ARC/PPH/ep