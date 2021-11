Finanze: Zilli, bilancio consolidato garanzia di trasparenza

Trieste, 23 nov - "Un documento contabile dal profilo tecnico che, seguendo i dettami della trasparenza, certifica come i conti della Regione siano in ordine e dal quale può partire un approfondimento per migliorare ulteriormente l'azione amministrativa. Su questo solco si inserisce anche la più ampia disponibilità a un dialogo a livello consiliare in ordine al Piano nazionale di ripresa e resilienza". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli in Consiglio regionale a seguito dell'approvazione da parte dell'Aula del bilancio consolidato del 2020, dal quale emerge un risultato economico d'esercizio pari a 357.583.530 euro, portando così a pareggio il totale dell'attivo e del passivo patrimoniale consolidato. Come ha spiegato l'assessore, il documento contabile comprende anche i risultati in termini economici delle società partecipate e degli enti regionali offrendo quindi un quadro complessivo sul quale un'eventuale analisi può essere dibattuta in altri momenti dedicati specificatamente al tema. Relativamente all'intervento di un rappresentante della minoranza sul numero dei dipendenti di alcune partecipate, Zilli ha replicato ricordando come le assunzioni che hanno portato alla situazione attuale siano il risultato anche di scelte assunte dalle precedenti amministrazioni e che comunque, in più di qualche caso, si tratta della conseguenza di piani di razionalizzazione e chiusure di altre società. Infine, in merito al Pnrr, l'assessore ha ribadito come lo strumento individuato nell'ambito del Consiglio regionale rappresenti un'opportunità importante affinché tutti i gruppi presenti all'interno dell'Aula possano partecipare attivamente. ARC/GG/pph