Finanze: Zilli, Bilancio consolidato Regione 2022 in buona salute

Via libera dalla I Commissione consiliare al documento economico finanziario Pordenone, 19 set - "La proposta di Bilancio consolidato approvata dalla I Commissione fotografa la situazione di buona salute del Gruppo amministrazione pubblica della Regione Friuli Venezia Giulia al 31 dicembre del 2022. Siamo molto soddisfatti dei risultati che abbiamo raggiunto e che emergono dal documento economico finanziario che rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del perimetro consolidato, del quale fanno parte i bilanci di tutte le società e gli anti controllati e partecipati dalla Regione". Lo ha detto questa mattina l'assessore alle Finanze Barbara Zilli a margine della riunione della I Commissione integrata del Consiglio regionale nella quale l'assessore ha illustrato i risultati del Bilancio consolidato al 31 dicembre dell'anno scorso. Al termine della riunione il via libera al documento economico finanziario da parte della commissione. Il risultato economico di esercizio è pari a 658.846.807 euro, portando a pareggio il totale dell'attivo e del passivo patrimoniale consolidato. Un risultato frutto delle operazioni di consolidamento che hanno interessato 21 enti e 17 società, tra soggetti controllati e partecipati dalla Regione. "Questo documento - ha aggiunto Zilli - ci permette di valutare il buono stato di salute e l'efficienza dei complessivi 38 soggetti, tra enti e società, che rientrano nel perimetro del Gruppo dell'Amministrazione regionale e sui quali la Regione ha maggiore controllo o partecipazioni garantendo così la massima trasparenza amministrativa". L'assessore ha poi sottolineato che nell'anno 2022 "ci sono stati alcuni importanti ingressi nel perimetro relativo al consolidamento. Sono entrati a fare parte del gruppo - ha ricordato Zilli - Fvg Plus Spa, la società finanziaria creata dalla Regione dopo la cessione di Banca Mediocredito avvenuta proprio nel 2022, il Distretto delle Tecnologie digitali con sede a Feletto Umberto, Friuli Innovazione, Aineva (la società che si occupa del servizio prevenzione valanghe) e l'Associazione Teatro Verdi Pordenone". L'approvazione del Bilancio consolidato per l'esercizio 2022 della Regione dovrà avvenire entro il prossimo 30 settembre. ARC/LIS/al