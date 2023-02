Finanze: Zilli, Clarotti nominato amministratore unico di Fvg Plus

Pordenone, 10 feb - Francesco Clarotti ricoprirà il ruolo di amministratore unico della società per azioni Fvg plus. Lo ha deciso la Giunta regionale approvando, nel corso dell'odierna seduta dell'esecutivo, una apposita delibera su proposta dell'assessore alle Finanze Barbara Zilli. L'indicazione di Clarotti al vertice della nuova società deriva dalla decisione della Giunta di prevedere un organo monocratico per l'amministrazione della Spa nella figura di un amministratore unico. Il professionista è stato scelto tenendo conto del suo percorso formativo e professionale nonchè per la competenza ed esperienza già acquisita in passato nella medesima veste. La carica di amministratore unico sarà rivestita per un periodo non superiore a tre esercizi. La Giunta ha inoltre indicato al proprio delegato di partecipare all'assemblea ordinaria della Spa, autorizzandolo ad esprimersi favorevolmente in merito alla conferma dell'incarico alla società di revisione già attiva, come tra l'altro previsto nell'atto costitutivo della Fvg Plus Spa. ARC/AL/gg