Finanze: Zilli, competenza e formazione per vincere la sfida del Pnrr

Udine, 20 mar - "La grande sfida del Pnrr ci ha spinti fin da subito a intervenire in modo efficace e collaborativo a sostegno del nostro territorio, prima di tutto con la costituzione della Cabina di regia regionale cha ha visto come protagonista Anci Fvg. Oggi la nostra è tra le migliori Regioni italiane per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi. Un risultato di cui andiamo fieri e che è frutto di un costante lavoro di squadra a tutti i livelli". Lo ha sottolineato questa mattina l'assessore alle Finanze del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, intervenuta all'evento informativo-formativo "Piattaforma ReGiS - nuove funzionalità di monitoraggio e rendicontazione. Ultime novità normative introdotte dal Decreto legge 19 del 2 marzo 2024" che si è tenuto nell'auditorium Comelli, presso la sede di Udine della Regione, con un'ampia e qualificata partecipazione di tecnici e responsabili dei Comuni del Fvg, e di soggetti attuatori dell'Amministrazione regionale e degli Enti strumentali. "Quella di oggi è un'occasione importante per l'Amministrazione regionale anche per ringraziare il personale tecnico, i funzionari e tutti coloro che, nel comparto pubblico e degli enti locali, stanno dando un contributo decisivo per fare in modo che la sfida del Piano nazionale di riprese resilienza sia vinta dal Friuli Venezia Giulia: a oggi il nostro territorio può contare su un'assegnazione di ben tre miliardi di euro di risorse" ha aggiunto poi Zilli. "La complessità del Pnrr stesso impone una formazione continua, anche per l'utilizzo delle piattaforme digitali predisposte dai ministeri per il controllo dello stato dell'arte delle procedure - ha spiegato, poi, l'esponente dell'Esecutivo. Questa mattinata di formazione, promossa anche dalla Cabina di regia regionale, che vede la collaborazione dell'Ufficio di ragioneria dello Stato e di Anci, vuole essere uno strumento utile per tenere aggiornati i responsabili degli Enti locali e anche per raccogliere suggerimenti e criticità, che il nostro gruppo di lavoro potrà analizzare per contribuire a trovare le corrette soluzioni. L'obiettivo di tutti è di riuscire a vincere questa grande sfida che porti ulteriore crescita nel nostro territorio e al collaudo di tutte le opere entro il limite prefissato del 2026". Per supportare efficacemente la realizzazione degli investimenti del Pnrr in Friuli Venezia Giulia, nel marzo 2023 l'Amministrazione regionale ha concluso un protocollo di collaborazione con la Ragioneria territoriale dello Stato di Venezia - Area Nord Est: scelta che testimonia l'impegno concreto della Cabina di regia regionale per garantire il successo del Piano in regione. "Una decisione - ha concluso Zilli - che si è dimostrata vincente, ponendosi anche come esempio virtuoso".