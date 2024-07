Finanze: Zilli, Comuni prioritari in manovra assestamento estiva

Oggi l'assessore è intervenuta la Consiglio delle autonomie locali Udine, 15 lug - "È una manovra di assestamento, quella che porteremo all'esame finale dell'Aula la prossima settimana, che può contare su una dotazione finanziaria di un miliardo e 348 milioni di euro destinati agli investimenti e alle politiche di sviluppo per l'intero territorio regionale. Il confronto con il Consiglio delle autonomie locali (Cal) è un'opportunità costante di arricchimento e di condivisione delle scelte strategiche sulla destinazione di queste risorse a vantaggio delle nostre comunità". Lo ha sottolineato l'assessore alle Finanze del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, intervenuta questa mattina, nella sede di Udine della Regione, al Consiglio delle autonomie locali che ha preso in esame, tra gli altri punti all'ordine del giorno, anche il disegno di legge "Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026" licenziato nei giorni scorsi dalla prima commissione integrata. "Durante la seduta di oggi abbiamo raccolto i positivi apprezzamenti dei componenti del Cal e del suo presidente, che ringraziamo per l'attenzione e la competenza dimostrata - ha detto, a margine, Zilli -. Abbiamo voluto in questo assestamento di bilancio estivo fornire risposte in termini costruttivi, non soltanto sul tema dell'aumento del costo delle materie prime che condizionano le grandi opere nelle quali sono impegnati i nostri Comuni, ma anche individuando soluzioni ai problemi di liquidità evidenziati dai Municipi stessi attraverso l'anticipazione finanziaria per la realizzazione dei progetti da 15 milioni di euro. Valorizzare le iniziative di interesse sovracomunale rafforza ulteriormente le connessioni tra i Comuni e i loro territori; per questo abbiamo destinato 52 milioni che permettono di finanziare ulteriori progettualità". In particolare, poi, l'assessore ha evidenziato ai componenti del Cal alcune delle principali destinazioni a vantaggio dei Comuni che prevede la manovra, come il milione di euro per gli impianti di lavaggio dei mezzi agricoli; oppure i 4 milioni per interventi a garanzia dell'incolumità su fabbricati pericolanti, così come i 3 milioni per i centri di raccolta rifiuti urbani per i Municipi ed infine 1,615 milioni per le aree verdi urbane. Otto milioni di euro sono destinati, inoltre, per sostenere le spese di locazione, 4 milioni per i centri minori dei paesi e le piazze e 2,5 milioni per le asfaltature delle strade comunali. Sono previsti poi 8,2 milioni per la messa a norma degli impianti sportivi dei Comuni, 700mila euro per il restauro degli affreschi, 2,5 milioni per dare maggiore linfa alla dote famiglia e, in ambito salute, 6 milioni a sostegno del fondo sociale regionale e sociosanitario per la disabilità. La manovra di assestamento inizierà ora il suo iter in Consiglio regionale martedì 23 luglio. ARC/PT/al