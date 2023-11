Finanze: Zilli, con 510mln totali in sicurezza progetti Por-Fesr 21-27

Udine, 28 nov - "Ottocento progetti già finanziati, oltre 70 milioni di contributi approvati su oltre 150 milioni messi in campo sui primi bandi. Sono i numeri, importanti, afferenti la programmazione Por-Fesr 21-27 che, vista la sua complessità, la Regione ha scelto di irrobustire mettendo a disposizione 145mln di euro per anticipare il finanziamento dei bandi. Tra i fondi regionali e quelli della Programmazione, il quadro generale ruota attorno ai 510mln di euro e assicura il volano necessario per il raggiungimento dei targets europei". Lo ha sottolineato, nel primo pomeriggio di oggi, nell'auditorium Comelli, nella sede di Udine della Regione, l'assessore alle Finanze del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, nel corso della riunione del Comitato di sorveglianza Por-Fesr, che ha analizzato le prime conclusioni rispetto alla programmazione 14-20 e consegnato i primi risultati di attuazione del 21-27. "Sono azioni mirate a far partire in tempi brevi gli investimenti sul territorio con le risorse necessarie, mettendoli in sicurezza. Le scadenze di calendario per le procedure del Programma 14-20 sono state rispettate anche grazie a all'alta capacità di pianificare e gestione di risorse da parte della nostra Regione che, storicamente, si dimostra tra le più efficienti - a livello nazionale ed europeo - nel rapportarsi con gli organismi dell'Unione" ha specificato Zilli ricordando che "il Friuli Venezia Giulia permane ai massimi livelli in Europa per l'impiego reale dei fondi messi a disposizione e quindi nella capacità di spesa". "Gli ottimi risultati della Programmazione appena conclusa e le ottime prospettive di quella appena iniziata sono frutto di un intenso, proficuo ed efficace lavoro di squadra, al quale contribuiscono le strutture regionali responsabili dell'attuazione delle singole parti di cui il Programma si compone - ha sottolineato l'assessore alle Finanze -, il partenariato e l'Autorità di gestione". Zilli ha ringraziato la rapporteuse della Commissione europea, la polacca Joanna Olechnowicz, delegata per i progetti Por-Fesr del Friuli Venezia Giulia per la sua presenza, e tutti i componenti del Comitato. ARC/PT/gg