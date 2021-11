Finanze: Zilli, con bilancio consolidato garantita massima trasparenza

Il risultato economico d'esercizio è stato di 357,5 milioni Trieste, 18 nov - "Nel rispetto delle direttive dell'Unione europea e della normativa vigente sull'armonizzazione contabile, continuiamo a garantire la massima trasparenza dei conti pubblici e a gestire in modo efficace le risorse a nostra disposizione per il bene dei nostri cittadini". Lo ha affermato oggi in Consiglio regionale l'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, durante la seduta della I Commissione dedicata all'approvazione del bilancio consolidato del 2020, dal quale emerge un risultato economico d'esercizio pari a ? 357.583.530, portando così a pareggio il totale dell'attivo e del passivo patrimoniale consolidato. "Il bilancio consolidato - ha sottolineato Zilli - rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del 2020 di tutti gli organismi che rientrano nel perimetro di consolidamento della Regione Friuli Venezia Giulia". "Con questo strumento rispettiamo un obiettivo importante di questa Amministrazione: dare risposte efficaci all'esigenza di trasparenza e omogeneità delle informazioni e dei dati che riguardano - ha detto l'assessore - i soggetti pubblici afferenti il nostro perimetro di analisi". ARC/RT/al