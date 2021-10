Finanze: Zilli, conferma rating Baa2 a Regione è segno di solidità

Trieste, 30 ott - "La conferma della valutazione Baa2 al Friuli Venezia Giulia rappresenta un segnale positivo, indice di stabilità della nostra Regione che, anche in un contesto di crisi, ha saputo mantenere intatta la propria capacità di reggere l'urto e di affermarsi in termini di solidità complessiva." Questo il commento dell'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, alla pubblicazione della revisione periodica del rating di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia da parte dell'agenzia internazionale Moody's. La stessa agenzia ha rilevato che "il profilo creditizio della Regione riflette la sua solida performance di bilancio, sostenuta dalla sua indipendenza statutaria, che fornisce un alto grado di autonomia finanziaria e legislativa, una forte economia locale, bassi livelli di debito e una consistente liquidità". "Un giudizio che - secondo l'assessore Zilli - anche in virtù della rigidità dei parametri posti sotto la lente di ingrandimento, sottolinea la bontà del lavoro svolto dall'Amministrazione regionale e fornisce un ulteriore stimolo, a poche settimane dall'approvazione della Legge di stabilità, a portare avanti con la massima determinazione le politiche di sviluppo del territorio avviate nel 2018". ARC/DFD