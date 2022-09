Finanze: Zilli, da Regione aumento capitale Fvg Plus spa con 3 mln

Trieste, 30 set - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Finanze Barbara Zilli, ha deliberato di partecipare all'aumento di capitale sociale di Fvg Plus spa per 3 milioni di euro.Nella delibera viene data indicazione di procedere al versamento dell'importo così da fornire immediatamente a Fvg Plus le risorse necessarie per consentire alla stessa di intervenire tempestivamente a favore dei cittadini e delle imprese del territorio. La delibera viene ora inviata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla sezione di controllo regionale della Corte dei conti per il relativo parere positivo di quest'ultima per procedere alla sottoscrizione.Il provvedimento, licenziato oggi dalla Giunta regionale, individua inoltre nella Direzione centrale competente in materia di accesso al credito delle imprese, la struttura dedicata a curare gli adempimenti relativi al controllo analogo sulla società in house Fvg Plus spa. A quest'ultima, come ha ricordato Zilli, verrà affidato il compito di gestire e attuare le politiche regionali, sia nei confronti delle imprese sia dei privati cittadini, ottimizzando la gestione dei vari strumenti agevolativi in sinergia con Friulia. ARC/LP/al