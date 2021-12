Finanze: Zilli, da Regione Fvg aumento di capitale Friulia con 3 mln

"Operazione che rafforza le nostre imprese". Domani l'assemblea della spa Trieste, 2 dic - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Finanze Barbara Zilli, ha approvato la sottoscrizione di azioni per un controvalore di 3 milioni di euro in vista dell'aumento di capitale di Friulia spa che sarà decretato dall'assemblea della società convocata nella giornata di domani. "È un'operazione utile a rafforzare il ruolo della finanziaria regionale - ha rilevato Zilli - rispetto alla necessità di dare una spinta alle nostre imprese ed essere loro vicini perché possano strutturarsi meglio". La delibera dà il via libera anche ad alcune modifiche dello statuto di Friulia: propone di prorogare la durata della società dal 31 dicembre 2030 al 31 dicembre 2070 "per renderla coerente - ha spiegato l'assessore - con le opportunità di business allo studio che potrebbero comportare iniziative che travalicano il termine oggi vigente". Inoltre viene inserita una deroga allo smobilizzo entro dieci anni delle partecipazioni acquisite da Friulia con riguardo a interventi a favore di enti pubblici ed enti pubblici economici della Regione Friuli Venezia Giulia che siano finalizzati a perseguire l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile in materia di energia da fonti rinnovabili e di efficientamento energetico. "Una modifica - ha concluso Zilli - che ci permetterà di accompagnare meglio gli obiettivi di decarbonizzazione del sistema energetico entro il 2030 e di completa decarbonizzazione entro il 2050". ARC/PPH/ma