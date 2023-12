Finanze: Zilli, fase cruciale per investimenti Pnrr da 2,2 miliardi

Il messaggio dell'assessore al convegno della Casa dell'Europa di Gemona Pordenone, 16 dic - "Il Piano nazionale di ripresa e resilienza in Friuli Venezia Giulia sta entrando nella fase più cruciale e operativa che mostra i primi vantaggi, a favore della comunità regionale, dati dagli investimenti attuati. Si tratta di 2 miliardi e 200 milioni di euro già allocati sul territorio dell'intera regione, una formidabile leva per la crescita del nostro sistema complessivo. Quella del Pnrr è una sfida molto avvincente, anche se piuttosto complessa. Ma come Amministrazione regionale abbiamo proseguito nel solco tracciato sin dall'inizio del 2022, cioè rafforzando tutti gli strumenti, finanziari e operativi, per consentire alla macchina regionale di essere al fianco degli enti locali e del sistema produttivo territoriale al fine di raggiungere i target previsti dai progetti di investimento e quindi poter ottenere tutti i finanziamenti". È il messaggio che l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, ha voluto lasciare - attraverso un videosaluto trasmesso nella tarda mattinata di oggi - al convegno "Sviluppi del Pnrr: un'occasione fondamentale per l'Italia e l'Europa" organizzato - con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia - a Venzone dalla Casa per l'Europa di Gemona, guidata dal presidente Ivo Del Negro. "L'impegno è finanziariamente molto importante - ha proseguito Zilli, ringraziando la Casa per l'Europa di Gemona per l'approfondimento sul tema e scusandosi per l'impossibilità a essere presente - così come vi è un forte impegno operativo. Va evidenziato che la collaborazione con l'Anci Fvg, che rappresenta tutti i Comuni della regione, si è dimostrata molto virtuosa. Possiamo infatti oggi affermare che i risultati del lavoro di squadra si stanno già registrando. Quando si lavora insieme e si fa rete - ha sottolineato l'esponente della Giunta regionale - si individuano le criticità e si trovano anche le soluzioni. È quanto abbiamo cercato sempre di fare nell'ambito del Tavolo interistituzionale sul Pnrr che coordino, tenendo sempre la barra dritta sull'obiettivo di raggiungere, attraverso l'opportunità dei fondi del Piano, il benessere dei cittadini, la crescita economica e il miglioramento delle condizioni del nostro stato sociale". ARC/LIS/pph