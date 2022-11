Finanze: Zilli, Fvg sempre più attrattivo per investimenti

L'assessore all'incontro organizzato dalla Camera di commercio americana in Italia Trieste, 15 nov - "Una regione che rappresenta un'area di opportunità per gli investimenti. Un valore fondato sulla laboriosità delle sue aziende - spesso improntate all'imprenditoria familiare - e su una capacità di reazione alle crisi - come quelle della pandemia e del conflitto ucraino - che ha consentito al Friuli Venezia Giulia di conseguire le posizioni di vertice a livello nazionale sul fronte dell'export e dell'occupazione". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli in occasione dell'evento 'Il Friuli-Venezia Giulia e le opportunità transatlantiche' organizzato dall'American Chamber of Commerce in Italy, con il supporto di Cerere Spa, Friulia, Kroll e Mib Trieste School of Management. Nel corso dell'incontro, alla presenza tra gli altri del Console Generale degli Stati Uniti a Milano, Robert S. Needham e della presidente di Friulia Federica Seganti, sono state approfondite le possibilità di investimento per le imprese del Friuli Venezia Giulia negli Stati Uniti. A tal fine è stato sottoscritto un accordo tra Friulia e la Camera di commercio americana in Italia. Come ha spiegato la rappresentante della Giunta, compito dell'Amministrazione regionale in questo quadro è quello di accompagnare e sostenere il sistema produttivo locale utilizzando gli spazi di finanza pubblica garantiti da una virtuosità di bilancio consolidata negli anni. Tra gli strumenti messi in campo c'è il supporto fornito ai centri che si occupano di innovazione e ricerca "al fine - ha detto Zilli - di consolidare la competitività delle imprese". "Affianco a questi interventi - ha sottolineato l'assessore -, oltre al valore aggiunto offerto dalle infrastrutture (in particolare quelle retroportuali), l'Amministrazione ha operato sul fronte fiscale di competenza regionale con un processo di semplificazione e con la cancellazione dell'Irap nelle zone montane e pedemontane, oltre a mettere in campo tutta una serie di misure contributive di defiscalizzazione mirate alle imprese che assumono". In chiave futura Zilli ha rimarcato la strategicità dello strumento della Zona logistica semplificata, per la definizione finale della quale manca ancora un ultimo tassello. "Uno strumento che conferirà alle aree retroportuali della regione la possibilità di offrire un regime di semplificazione in ambito autorizzatorio capace di rendere ancora più competitivo il territorio regionale". In conclusione l'assessore, ricordando il lavoro della Regione nell'impiego dei fondi strutturali europei le cui risorse vengono iniettate nel sistema produttivo del territorio, ha ribadito il ruolo del Friuli Venezia Giulia che "vuole essere un laboratorio in costante sviluppo - economico, infrastrutturale e tecnologico - per offrire le migliori opportunità a chi vuole investire sviluppando attività produttive sostenibili e occupazione". ARC/GG/al