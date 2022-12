Finanze: Zilli, Informest ha ruolo centrale per programmazione europea

Udine, 21 dic - "L'Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale Informest mantiene un ruolo strategico nell'azione amministrativa regionale per quanto riguarda la programmazione europea e l'allocazione delle risorse messe a disposizione dal Pnrr, con un'attività di supporto ai Comuni fondamentale per la predisposizione delle domande di contributo. È anche grazie al suo operato che la Regione si conferma virtuosa nella gestione dei fondi europei". È il commento dell'assessore alle Finanze Barbara Zilli a margine dell'assemblea di Informest durante la quale sono stati approvati il bilancio preventivo 2023 e il piano triennale 2023-2025. La rappresentante dell'Esecutivo ha ricordato l'intervento della Regione a favore di Informest nella manovra di assestamento 2022 con un rifinanziamento del Fondo di dotazione pari a 5 milioni di euro, per il quale massima soddisfazione hanno espresso nel corso dell'assemblea odierna il presidente dell'Agenzia Boris Dijust e il presidente del Collegio dei revisori dei conti Vittorio Pella. ARC/PAU/ma