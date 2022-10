Finanze: Zilli, manovra d'autunno da 214 mln per famiglie e imprese

Pordenone, 14 ott - "La manovra "autunnale", che ammonta a 214 milioni di euro, è un provvedimento molto importante che risponde in particolare alle necessità che sono emerse negli ultimi mesi rispetto alla situazione legata alla crisi energetica. Con queste risorse vogliamo contribuire a dare risposte su due direttrici fondamentali: quella degli aumenti dei costi energetici e quella legata alla carenza e rincari di materie prime, contribuendo al tempo stesso a incentivare gli investimenti pubblici e privati e intervenendo sull'emergenza dei maggiori costi". Lo ha detto l'assessore alle Finanze Barbara Zilli intervenuta questa mattina nella I Commissione consiliare per l'approvazione del disegno di legge numero 178 sulle misure finanziarie multisettoriali. "Si tratta - ha aggiunto l'assessore - di un importante sforzo che è stato fatto e che si somma all'assestamento di circa 812 milioni di euro che si è realizzato nel luglio scorso. Questa ulteriore manovra con questa dotazione è possibile grazie a un'attenta gestione finanziaria nei mesi precedenti che ha consentito la tenuta dei conti pubblici, anche in un momento non facile. Se questo è stato possibile - ha evidenziato l'esponente della Giunta regionale - è anche perché il sistema economico del Friuli Venezia Giulia ha dato prova di saper resistere nonostante la congiuntura difficile, consentendo di conseguenza anche alla finanza pubblica della Regione di poter disporre di risorse utili alle necessità immediate del territorio". Accanto all'ecobonus regionale da 100 milioni di euro per il fotovoltaico installato dai privati - il provvedimento che caratterizza maggiormente questa manovra autunnale - la misura "risponde a una serie di esigenze - ha spiegato ancora l'assessore alla Commissione - legate ai comparti dell'energia, salute, investimenti, edilizia scolastica e supporto a imprese e famiglie". "Il nostro obiettivo è quello di evitare un effetto boomerang sulle famiglie della nostra regione che sono già in difficoltà per il rincaro generalizzato del costo della vita", ha precisato ancora l'assessore Zilli. ARC/LIS/pph