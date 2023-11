Finanze: Zilli, Manovra espansiva a sostegno tessuto socio-economico

Il provvedimento illustrato alla I Commissione integrata del Consiglio regionale



Trieste, 23 nov - La prudente gestione delle risorse degli ultimi esercizi consente all'Amministrazione regionale di contare, per la Manovra di bilancio 2024-2026, su un valore importante di risorse manovrabili, pari a 5,696 miliardi di euro. Nello scorso biennio l'economia Fvg ha dato risultati sorprendenti, anche grazie agli interventi messi in campo dalla Regione; perciò intendiamo continuare su questa strada per assicurare lo sviluppo, la competitività e l'innovazione per accompagnare il Friuli Venezia Giulia verso un ulteriore crescita economica e sociale. Il rallentamento dell'economia, previsto per la prima parte del prossimo anno, dovrebbe lasciare il posto a una nuova fase espansiva nella seconda parte del 2024; quindi attraverso la manovra di bilancio 24-26 vengono messi in campo fondi rilevanti per garantire la crescita dell'economia regionale anche in questo contesto".



È quanto spiegato oggi dall'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli nel corso dell'illustrazione della manovra alla I Commissione integrata del Consiglio regionale. L'esponente dell'esecutivo ha evidenziato che si tratta di "una legge espansiva che incrementa gli stanziamenti messi a disposizione di tutti gli assessorati con una crescita complessiva del 10% delle risorse rispetto alla precedente Stabilità, con la destinazione di oltre 600 milioni di euro aggiuntivi. E' stata incrementata la previsione di bilancio del prossimo triennio delle entrate tributarie di ben 500 milioni di euro e ciò per tenere conto, già in fase di previsione, del significativo aumento del gettito delle compartecipazioni e dei tributi propri registrato negli ultimi due esercizi. A tali fondi si aggiungono sul 2024 100 milioni di euro derivanti da rientri conseguenti al credito concesso alla società Alto Adriatico nell'ambito delle operazioni di subentro nella concessione autostradale".



L'assessore ha proseguito spiegando che "le priorità di impiego delle risorse sono state definite in continuità con le politiche della scorsa e della vigente legislatura, rafforzando la leva degli investimenti privati e pubblici. Per questo abbiamo incrementato di quasi 224 milioni di euro le somme manovrabili destinate proprio a queste spese".



"Abbiamo aumentato i fondi per gli investimenti, in particolare in sanità, per gli incentivi ai privati per l'accesso alle energie rinnovabili e quelli in favore dei Comuni e per i progetti strategici proposti nel Pr Fesr 2021/2027 - ha detto l'assessore -. Inoltre, alle risorse appena citate si aggiungono quelle dei cicli della programmazione europea 2021-27, dei fondi integrativi a ciascun programma messi a disposizione dalla Regione, del Pnrr e del nuovo programma di interventi finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione, che troveranno attuazione a partire dalla prima metà del 2024.



Sono stati irrobustiti gli stanziamenti di parte corrente dedicati alle prestazioni socio-sanitarie, dirette alla tutela dei diritti di cura e di assistenza della persona, con una crescita di 261 milioni di euro rispetto al dato di inizio 2023. Inoltre, l'incremento significativo, a regime, delle disponibilità correnti degli Enti locali, ottenuto mediante la riduzione di 20 milioni di euro del contributo alla finanza pubblica risolve l'annoso problema dell'extra gettito Imu e sblocca risorse per progetti e iniziative a favore delle comunità locali".



Zilli ha infine garantito che, nel corso dell'iter d'approvazione della Manovra, verranno quantificate e previste le coperture finanziarie per fronteggiare i danni causati sul territorio dal maltempo di novembre, tuttora in fase di definizione. ARC/MA/al