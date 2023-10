Finanze: Zilli, nuove risorse a favore piccoli progetti per Go!2025

Pordenone, 2 ott - "Lo scorso 18 settembre il Gect Go ha pubblicato la graduatoria del primo bando Small project Fund Go!2025 e deciso di stanziare 1,5 milioni di euro aggiuntivi al contributo disponibile, per un totale di 4,5 milioni di euro relativi a questo bando. Si è così ammesso al finanziamento, proprio grazie allo scorrimento della graduatoria, un totale di 27 progetti transfrontalieri con budget di circa 200 mila euro ciascuno".



Lo ha detto questa mattina in Consiglio regionale l'assessore alle Finanze Barbara Zilli rispondendo a un'interrogazione in merito al bando "Small project fund" legato ai progetti relativi a Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura nel 2025.



"Il risultato ottenuto dal primo bando a valere sul Fondo piccoli progetti - ha spiegato l'assessore nel suo intervento - e la grande partecipazione registrata in ambito regionale sono la prova che si tratta di uno strumento agevole che valorizza le progettualità sul territorio".



"Confermo inoltre l'impegno - ha aggiunto Zilli nella sua risposta - a valutare un successivo intervento, anche attraverso un eventuale ulteriore sostegno finanziario, nella forma di overbooking a livello di Programma Interreg da destinare al Fondo per i piccoli progetti, nei modi e nei tempi opportuni. Provvederemo a stanziare la somma necessaria di circa 2,8 milioni di euro per finanziare ulteriori 14 progetti, arrivando così al finanziamento di complessivi 41 progetti". ARC/LIS/gg