Finanze: Zilli, ok a 52mln per progetti con i quali far crescere Fvg

Via libera del Consiglio a opere strategiche a favore dei Comuni della regione Pordenone, 13 feb - "La legge che l'Aula ha oggi approvato e che conta su una dotazione finanziaria pari a 52 milioni di euro permetterà di dare attuazione a opere strategiche per valorizzare le proposte avanzate dal territorio in linea con gli obiettivi della programmazione europea, continuando così lungo il percorso di crescita della nostra regione". Lo ha detto l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli intervenendo in Aula durante i lavori del Consiglio che ha approvato le modifiche all'articolo 7 ter della legge regionale 14/2015 per il finanziamento di progetti di investimento di valenza territoriale su tematiche strategiche proposte nella programmazione 2021-2027. "Il disco verde del Consiglio - spiega l'esponente dell'esecutivo Fedriga - ci permette di aggiungere un ulteriore tassello agli investimenti garantiti in modo strutturale nel corso di questa legislatura. In particolare attraverso lo strumento del partenariato abbiamo cercato di accogliere le proposte provenienti dal basso ritenute utili per il territorio e che rispondono ai dettami previsti dalla programmazione europea". "Le risorse - ha evidenziato l'assessore Zilli - sono ripartite nel triennio e prevedono 32 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni per ciascuna delle annualità 2024 e 2025; questi fondi si sommano a 1,4 miliardi già previsti per spesa di investimento in bilancio 2023. L'operatività sull'utilizzo dei fondi verrà seguita Edr, enti di are vasta che stanno mettendo già a terra importanti investimenti in tema di viabilità ed edilizia scolastica". Gli obiettivi strategici a cui dovranno ispirarsi i progetti includono la valorizzazione territoriale, il supporto e l'accompagnamento allo sviluppo, la digitalizzazione e gli aiuti alle imprese, l'innovazione sociale e ambientale, le iniziative innovative in campo culturale. ARC/AL/pph