Finanze: Zilli, oltre 32 mln risorse regionali per progetti strategici

Trieste, 26 ott - "La Regione realizzerà con risorse proprie i progetti strategici per il Friuli Venezia Giulia che non sono rientrati tra quelli finanziabili dalla programmazione del Pr Fesr 2021-27. Si tratta di sei iniziative che spaziano dal campo della salute a quello della difesa dal rischio idrogeologico fino alla smart working, che verranno sviluppate grazie a uno stanziamento di 32.790.000 euro".



Lo ha precisato oggi l'assessore alle Finanze, con delega alla Programmazione europea, Barbara Zilli durante la seduta della V Commissione convocata per esprimere un parere sulla deliberazione della Giunta regionale con la quale, il 20 ottobre scorso, è stato approvato in via preliminare l'elenco delle proposte progettuali strategiche per il 2022.



"Lo stanziamento più rilevante, pari a 11 milioni di euro, è quello destinato alla realizzazione di interventi per la messa in sicurezza dei territori costieri e delle arginature costiere e perilagunari - ha ricordato Zilli - al fine di difenderle in particolare dall'innalzamento del livello marino con il rinforzo dei presidi idraulici che consentiranno di aumentare la resistenza delle aree costiere sabbiose".



L'assessore ha quindi spiegato che "attraverso la messa in campo di 10 milioni di euro verranno attuati interventi strategici per migliorare l'efficienza dei sistemi irrigui, attraverso la ricerca e lo sviluppo di sistemi che consentiranno di ridurre il consumo di acqua per le colture agricole e la realizzazione di strutture di recupero e riutilizzo delle risorse idriche. Interventi fondamentali per mettere al riparo il settore primario dalle conseguenze del rischio di siccità".



Zilli ha evidenziato che "per il settore della cultura vengono altresì destinati 5 milioni di euro che verranno impiegati per accrescere l'accessibilità e la fruibilità dei musei e dei beni culturali del Friuli Venezia Giulia".



Per quanto riguarda la salute le progettualità finanziate riguardano la diagnosi di malattie rare tramite l'intelligenza artificiale e l'utilizzo di tecnologie avanzate (3,4 milioni di euro) e la valutazione automatica delle immagini diagnostiche, anche in questo caso tramite sistemi di intelligenza artificiale (1.560.000 euro).



"Infine sono stati stanziati 1.830.000 euro - ha concluso l'esponente della Giunta - per incentivare lo smart working nei Comuni del Friuli Venezia Giulia". ARC/RT/gg