Finanze: Zilli, rendiconto Regione esprime valore nostre scelte

Trieste, 27 lug - "La gestione 2020 ci consegna un rendiconto di valore che esprime la bontà delle nostre scelte". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, nel suo intervento in Aula nel corso della discussione del rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2020 (Ddl 140). Zilli ha rivendicato le scelte economiche della Giunta regionale nel contesto della crisi economica determinata dall'emergenza sanitaria. "Il Consiglio regionale ha fatto un lavoro importante in termini legislativi e il Friuli Venezia Giulia è stata tra le prime Regioni a intraprendere iniziative di ristoro e di sostegno agli operatori economici durante la pandemia; altre se ne aggiungeranno nell'assestamento di bilancio. Tutte le misure votate nel corso dell'anno da questo Consiglio regionale sono andate a beneficio della nostra comunità" ha detto Zilli. Secondo l'assessore regionale alle Finanze "il grido di allarme lanciato lo scorso anno dal presidente Fedriga rispetto alla carenza di risorse era serio, in quanto fondato su un quadro di incertezza che riguardava soprattutto le Regioni autonome e la loro possibilità di esplicare al meglio le proprie competenze esclusive". "Grazie a un'intensa interlocuzione con il Governo, al Friuli Venezia Giulia è stata riconosciuta, a titolo di minori entrate, per il 2020 una cifra pari a 538 milioni di euro" ha concluso Zilli. ARC/SSA/al