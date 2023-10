Finanze: Zilli, si rafforza la presenza di Friulia in Atap Pordenone

Trieste, 25 ott - "Con la fusione per incorporazione della società Nuovo trasporto Triveneto (Ntt) in Friulia, la Regione perfeziona uno dei passaggi fondamentali per il consolidamento dell'azionariato di Atap, l'azienda che dal 1976 garantisce il trasporto pubblico locale a Pordenone e al suo territorio. Attraverso la fusione, infatti, Friulia si sostituisce a Ntt nell'azionariato di Atap che così beneficerà della partecipazione diretta di Friulia e del confronto con il management della finanziaria regionale". L'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha spiegato l'obiettivo di uno degli atti approvati oggi nel corso dell'assemblea ordinaria e straordinaria di Friulia che si è svolta a Trieste. "Oggi si conclude positivamente un processo avviato lo scorso giugno quando la Regione ha deciso di attuare un consolidamento dell'azionariato pubblico, mettendo Friulia nelle condizioni di svolgere un ruolo fondamentale di collettore e facilitatore di eventuali operazioni di dismissione avviate da alcuni Comuni soci di Atap" ha evidenziato ancora Zilli aggiungendo che "la Regione in questi ultimi anni ha sostenuto la holding nella strategia di intervento - diretto e indiretto - in settori importanti come la viabilità, l'intermodalità e le infrastrutture logistiche". Rientra in quest'ottica anche l'acquisto di azioni proprie di Friulia, per circa 2 milioni di euro, approvato oggi nella medesima assemblea. In questo caso si compie una delle disposizioni previste dalla giunta regionale nelle Misure finanziarie multisettoriali per dare a Friulia le risorse corrispondenti all'impegno finanziario necessario per partecipare all'aumento di capitale di Interporto di Trieste spa, a sua volta finalizzato a completare gli investimenti infrastrutturali al servizio dell'insediamento della British american tobacco (Bat). Nel corso dell'assemblea si è proceduto anche alla conferma alla carica di consigliere di amministrazione Paolo Santin e alla carica di sindaco effettivo Vittorio Pella, mentre è stato designato alla carica di sindaco supplente Alberto Poggioli. ARC/SSA/ma