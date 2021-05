Finanze, Zilli: soddisfazione per conferme Fantelli e Toneatto

Trieste, 19 mag - "Esprimiamo grande soddisfazione per le conferme di Raffaele Fantelli e di Alberto Toneatto ai vertici, rispettivamente, di Friuli Venezia Giulia Strade spa e di Ucit srl, realtà fondamentali per la sicurezza e lo sviluppo economico della nostra Regione".L'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, commenta così la decisione della Giunta per le nomine che oggi ha approvato la prosecuzione del mandato per i due manager pubblici."Entrambi i professionisti - ha sottolineato Zilli - hanno dimostrato grande capacità e responsabilità nella gestione delle due società in house, affrontando con competenza e professionalità un momento così difficile come quello che finora abbiamo vissuto a causa della pandemia". ARC/RT/al