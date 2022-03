Finanze: Zilli, Spazio Cdp a Ts è utile supporto per imprese ed enti

Trieste, 30 mar - "Quello di oggi, con l'apertura dello spazio Cpd, è un momento importante nel contesto della messa a terra degli straordinari contributi che derivano dalla Programmazione europea e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza". Lo ha detto l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, intervenendo all'inaugurazione dello Spazio di Cassa Depositi e Prestiti dedicato alle aziende e agli enti regionali all'interno della sede della Camera di commercio Venezia Giulia di Trieste. Zilli ha evidenziato che "il sostegno al mondo produttivo della nostra regione, soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, diventa uno degli assi portanti per la crescita del territorio e per lo sviluppo della sua competitività anche a livello internazionale". ARC/MA