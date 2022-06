Finanze: Zilli, su assestamento 680 milioni di euro

Trieste, 23 giu - La Giunta regionale ha approvato, oggi, in via definitiva il disegno di legge di assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024. La manovra straordinaria di assestamento che prevedeva inizialmente risorse per 522 milioni di euro ha visto oggi incrementare la dotazione con ulteriori 158 milioni raggiungendo così quota 680 mln. Si tratta di risorse volte a sostenere la transizione ecologica, le infrastrutture, Go!2025 ma anche per dare garanzie dell'avvio delle azioni messe in campo per l'affidamento della nuova concessione da Autovie Venete a società autostradale Alto Adriatico. A darne conto è stata l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli che ha sottolineato il continuo impegno della Regione per la crescita e lo sviluppo della comunità regionale. L'esponente dell'Esecutivo regionale ha illustrato nel dettaglio la destinazione dei 158milioni di euro aggiuntivi segnalandone gli interventi più rilevanti. Le Attività produttive beneficeranno di ulteriori 2 milioni di euro per le politiche energetiche rinnovabili nel settore manifatturiero, 3 milioni per progetti legati all'idrogeno e altri 3 milioni per i contratti di insediamento; al comparto delle risorse agroalimentari, forestali, ittiche andranno ancora 9 milioni di euro per investimenti nel sistema irriguo; alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, per l'efficientamento energetico e per il risparmio idrico (società e associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche) 500mila euro, 1 milione come contributo per la realizzazione di impianti fotovoltaici nell'area dell'aeroporto di Trieste-Friuli Venezia Giulia, infine 4 milioni e 240 mila euro per opere idrauliche sul territorio. Infrastrutture e trasporti potranno beneficiare di ulteriori 10 mln e 700mila euro per la viabilità straordinaria a sostegno dell'evento "Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025", 8,5 mln per la viabilità Palmanova-Manzano, 3 milioni per la ciclabilità, 6 milioni per i centri minori e 5 milioni complessivi a favore degli interporti per l'ammodernamento delle infrastrutture (2 mln per raddoppio linea Ziu stazione Osoppo, 1,5 mln per raccordo Ziu stazione Ronchi dei Legionari e 1,5 mln per interporto Fernetti). Il settore cultura viene incrementato con 9 milioni per Go! 2025 e 1 milione e 480 euro, spalmati in due anni, a favore del Mittelfest, 1 milione alla Fondazione Aquileia. La Regione mette poi a disposizione 70 milioni di euro al fine di dare certezza all'avvio delle operazioni societarie necessarie e propedeutiche al passaggio della concessione da Autovie ad Alto Adriatico. Infine vengono assegnate 2 milioni di euro per la realizzazione di un'infrastruttura informatica utile all'avvio dell'organismo pagatore autonomo in Ersa. ARC/LP/gg