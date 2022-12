Finanze: Zilli, Ucit pronta a sfide Pnrr e transizione ecologica

Trieste, 22 dic - La gestione delle risorse in linea con gli equilibri di bilancio e lo svolgimento di una funzione estremamente importante per la sicurezza delle famiglie all'interno delle loro abitazioni, senza contare che proprio da questa attività dipende anche un più efficiente consumo energetico in ambito domestico. Questo il concetto espresso oggi dall'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli a margine della riunione dell'Assemblea dei soci dell'Ufficio controlli impianti termici (Ucit), la società partecipata che è stata incaricata dalla Regione di gestire il sistema delle verifiche delle caldaie per il riscaldamento domestico su tutto il territorio regionale. Come ha spiegato la rappresentante della Giunta regionale, bene ha fatto la società ad applicare una politica di razionalizzazione dei costi e di investimento con nuove assunzioni di personale qualificato. "Questo - ha aggiunto Zilli - anche in vista delle opportunità offerte sia dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e sia dalle politiche mirate alla transizione ecologica intraprese dalla Regione". "Infatti è proprio la competenza - ha detto ancora l'assessore - a fornire tutte le garanzie di qualità alle verifiche degli impianti, che in prospettiva saranno sempre più performanti in termini di efficienza e di impatto ambientale". L'Assemblea, riunitasi stamane, ha approvato il Bilancio previsionale e Programma annuale delle attività di controllo per l'esercizio 2023 e, nell'ordine: il Piano Industriale Pluriennale, le tariffe applicabili, la dotazione organica del personale dipendente e dei collaboratori esterni, il Piano annuale del fabbisogno di risorse umane e l'acquisizione e dismissione di beni immobili. ARC/GG/pph