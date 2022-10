Finanze: Zilli, ulteriori 165 milioni in assestamento autunnale Fvg

"Occorre fare fronte a fase eccezionale". Risorse per abbattere bollette case di riposo e attività culturali e ridurre costi lievitati materie prime Trieste, 11 ott - "Il momento straordinario che stiamo vivendo impone scelte importanti: con la Giunta regionale di oggi abbiamo allocato ulteriori 165 milioni di euro nell'assestamento autunnale per dare risposta prima di tutto all'emergenza energetica e all'aumento del costo delle materie prime, con 100 milioni destinati a interventi strutturali a favore dell'efficientamento energetico dei privati". È quanto ha comunicato l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli al termine della seduta di Giunta straordinaria di oggi. "Accanto al Fondo speciale per l'ecobonus regionale, che vale 100 milioni - ha reso noto l'assessore -, abbiamo fissato altre linee di intervento per i cittadini e le imprese, anzitutto per abbattere le bollette energetiche delle case di riposo, con 5 milioni di euro, e delle attività culturali, con 2 milioni di euro. Fondamentali - ha aggiunto Zilli - sono anche le risorse finalizzate a evitare il blocco dei cantieri pubblici a causa dell'aumento del costo delle materie prime, con 2 milioni, insieme alle risorse per i cantieri dell'emergenza Vaia, pari a 10 milioni, a 4 milioni che vengono destinati alle scuole e a 5 milioni per gli interventi di viabilità a cura degli Enti di decentramento regionale". Accanto alle principali poste legate all'emergenza, la Giunta regionale, come ha spiegato Zilli, ha deciso l'irrobustimento delle linee di finanziamento già in essere, per effetto del quale 5 milioni vanno alle Attività produttive - per le piccole e medie imprese e le imprese turistiche - in modo da scorrere le graduatorie già esistenti, e 5 milioni vengono destinati al Fondo di rotazione in agricoltura. ARC/PPH/gg