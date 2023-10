Finanze: Zilli, utile incontro con direttore Fvg Agenzia Entrate

Trieste, 26 ott - L'assessore alle Finanze del Friuli Venezia Giulia Barbara Zilli ha incontrato oggi a Udine il direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate Egon Sanin. "Un utile e cordiale colloquio nel contesto dell'ottima collaborazione tra Regione e Agenzia, occasione anche per fare il punto sulla gestione operativa della riscossione dei tributi", ha riferito Zilli al termine. Sulla richiesta dell'assessore circa la presenza sul territorio degli uffici, da parte dell'Agenzia è stata assicurata la volontà di garantire la maggior interlocuzione possibile con i cittadini e di fornire, inoltre, una delucidazione chiarificatrice sulla questione relativa ai mezzi dotati di gancio di traino, per il quale è richiesto il pagamento del tributo per la semplice dotazione anche in caso di mancato utilizzo. ARC/PPH