Fine Anno: Amirante, oltre 320 mln per viabilità, trasporti e scuole

L'assessore: la grande sfida del 2024 è un Piano casa per le giovani famiglie



Pordenone, 22 dic - "Investimenti per oltre 200 milioni di euro sulla viabilità per la messa in sicurezza delle strade e l'alleggerimento del traffico, oltre ai 53 milioni stanziati per promuovere i progetti di ciclabilità e mobilità sostenibile. Finanziamenti per oltre 55 milioni sull'edilizia scolastica pubblica e paritaria, compresi i trasferimenti agli Edr dei quattro territori provinciali. Sul trasporto pubblico locale un contributo di 10 milioni per abbattere il costo degli abbonamenti scolastici degli studenti e 2,7 milioni per i cittadini over-65, per un totale di oltre 48.500 beneficiari del servizio agevolato".



È quanto ha voluto sottolineare l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, oggi a Trieste a margine della conferenza stampa di fine anno nella quale il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha illustrato i risultati più importanti raggiunti dall'Amministrazione regionale nel 2023, tracciando anche una prospettiva degli impegni e dei progetti per il 2024.



"Nell'anno che sta per concludersi - ha proseguito Amirante - si è attuata, nell'ambito della transizione energetica, la grande operazione con uno stanziamento di 100 milioni a favore delle agevolazioni per le famiglie volte a incentivare l'installazione di impianti fotovoltaici e del solare termico. Il contributo ha coperto oltre 13.400 domande mostrando un successo che ha spinto l'Amministrazione a prorogare la misura con un ulteriore stanziamento di 50 milioni per il 2024".



E sempre per il 2024, l'assessore ha annunciato importanti stanziamenti sul fronte dei lavori pubblici. "Circa 115 milioni - ha evidenziato - sono stati stanziati complessivamente per consolidare la rete infrastrutturale e le opere pubbliche, con quasi 19 milioni assegnati agli Enti di decentramento regionale e altri 15 alla società Fvg Strade per gli interventi sulla viabilità di competenza. Per rendere più sicura la rete viaria regionale sono stati allocati 14 milioni per proseguire nei progetti volti a incentivare la mobilità alternativa".



All'interno del capitolo infrastrutture, "sono previsti - ha aggiunto l'esponente della Giunta regionale - nuovi interventi sul raccordo ferroviario a servizio del porto di Monfalcone e ulteriori riqualificazioni dei porti minori per un totale di 14 milioni".



"Il 2024 - ha proseguito Amirante - sarà l'anno in cui i progetti del Pnrr entreranno nella fase operativa. L'Amministrazione regionale, dopo che quest'anno con le manovre finanziarie ha stanziato ingenti risorse di proprio per affiancare i Comuni in difficoltà nel chiudere i quadri economici dei progetti e consentire la fase degli appalti, proseguirà nel sostenere gli enti locali affinché possano fare fronte alle necessità dalle successive fasi di realizzazione dei progetti Pnrr per i prossimi due o tre anni".



Tra le linee contributive previste per l'anno nuovo, l'assessore ha voluto ricordare gli oltre 28 milioni stanziati per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. "Questa misura - ha precisato - è importante perché si integra con le politiche messe in campo dall'Amministrazione a favore dei giovani e volte a contrastare il calo demografico e l'invecchiamento della popolazione".



Rispetto a questo tema, un altro tra i maggiori impegni nel 2024 riguarda il Piano di governo del territorio sul quale l'Amministrazione ha già cominciato a lavorare affrontando anche le riforme dell'urbanistica e edilizia. "Serve lavorare - ha insistito Amirante - all'interno dei piani di rigenerazione urbana sui servizi territoriali, a partire dagli asili nido e del welfare abitativo anche attraverso il rilancio del Tavolo dell'abitare sociale e delle politiche di co-housing. L'obiettivo è dare risposte strutturali a quei giovani che, magari al loro primo ingresso nel mondo del lavoro, non trovano abitazioni sul territorio a costi adeguati e necessitano quindi di un intervento che garantisca l'acceso all'offerta edilizia di mercato. Strategie di medio lungo periodo - ha affermato l'assessore - in grado di rendere la nostra regione maggiormente attrattiva per le giovani famiglie che possano qui trovare risposte in termini di welfare territoriale e di adeguate politiche abitative". ARC/LIS/pph