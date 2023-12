Fine Anno: Anzil, GO!2025 traina rinascimento; più sport inclusivo

Trieste, 22 dic - "Il primo semestre di legislatura è stato proficuo, incentrato alla costruzione delle basi per un Rinascimento culturale del Friuli Venezia Giulia capace di ridare slancio alla sua vocazione di terra senza confini. In questo senso anche nel 2024 si lavorerà con la proiezione a GO!2025 e all'impronta innovativa che ne conseguirà. Allo stesso modo abbiamo lavorato e ci impegneremo per rendere lo sport sempre più inclusivo facendo della solidarietà sportiva la bandiera della nostra regione che anche in questo campo, con lo Sport Bonus e lo sportello Coni ha saputo dimostrarsi lungimirante".



Questo il commento del vicegovernatore con delega a Cultura e sport Mario Anzil nel fare il bilancio dell'attività 2023 nel corso della conferenza stampa di fine anno, occasione anche per lanciare le direttrici dell'operatività per il 2024.



L'anno prossimo nella legge di Stabilità, da poco licenziata dal Consiglio regionale, per le attività culturali sono stati allocati 59,7 milioni, di cui 24,5 milioni sono destinati alla rimodulazione dei bandi e un milione va all'adeguamento tecnologico delle sale teatrali, un'esigenza diffusamente emersa su tutto il territorio regionale. È stata inoltre prevista l'apertura di bandi specifici per il recupero di beni culturali, a difesa dell'enorme patrimonio custodito in tutta la regione per un totale di 11,7 milioni; un avviso tematico riguarda, invece, i progetti inerenti Go!2025.



Anzil ha sottolineato "il massimo impegno profuso per il sostegno allo sport, soprattutto per accompagnare le realtà associative e i Comuni nella manutenzione e gestione degli impianti e per dare loro un supporto alla luce della nuova normativa di settore che rischia di penalizzare le realtà minori e meno strutturate, il cui valore sociale è però imprescindibile". Su questo capitolo sono stati stanziati oltre 22 milioni per la manutenzione straordinaria di impianti sportivi e assegnati 3,6 milioni a finanziamento dello Sport Bonus. Allocati anche 100mila euro per l'organizzazione delle finali di Coppa del Mondo di sci alpino paralimpico.



Guardando al 2023 che sta per chiudersi Anzil ha richiamato "le produzioni culturali innovative sostenute con 15 milioni per teatri, spettacoli dal vivo, attività espositive e festival cinematografici. Quanto al capitolo Go!2025 quest'anno sono stati stanziati 6,2 milioni per il progetto pilota "Mille anni di storia al centro dell'Europa: Borgo Castello crocevia di popoli e di culture" e 3,9 milioni per il finanziamento di attività culturali legate alla Capitale Europea della Cultura".



Tornando allo sport, nei sei mesi di mandato Anzil ha portato a termine "l'approvazione del regolamento dello Sport Bonus per la concessione di contributi, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% per le erogazioni liberali e l'avvio dello sportello Coni. Ad oggi sono stati attivati 10 sportelli territoriali di assistenza fiscale che in poche settimane hanno assistito già oltre 400 associazioni sportive dilettantistiche alla prova dei nuovi adempimenti normativi". ARC/SSA/pph