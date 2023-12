Fine Anno:Callari, più forti i servizi da logistica a digitalizzazione

Trieste, 22 dic - "In questo avvio di mandato, in continuità con l'attività svolta durante la scorsa Legislatura, abbiamo potenziato e continuato a portare avanti progetti strategici per il Friuli Venezia Giulia. Per il nuovo anno alle porte, con una poderosa manovra di Stabilità che ruota attorno a 140 milioni di euro, riprogrammiamo in maniera puntuale, organica e lungimirante quanto già nel 2023 siamo andati a gestire con una dotazione di 130 milioni. Somma riconfermata per tutti gli impegni in capo alla mia Direzione, soprattutto per quanto riguarda la rivalutazione degli immobili, per tutta la logistica connessa al funzionamento della Regione, e per le attività inerenti la digitalizzazione del 'Sistema' Regione".



Così l'assessore al Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi del Friuli Venezia Giulia, Sebastiano Callari, oggi, a margine della conferenza stampa di Giunta di fine anno che si è tenuta a Trieste.



"Su questa base già molto forte - ha aggiunto Callari - si aggiungono altre risorse importanti che riguardano, anche per le mie deleghe, i risarcimenti per i danni da maltempo, per i quali siamo intervenuti con circa 5 milioni di euro per i ristori a favore dei concessionari della Regione. Intendiamo costruire un fondo destinato ai nostri concittadini che, viste le evidenti mutazioni climatiche, avranno sempre di più a che fare con danni subiti ai loro beni. Vogliamo garantire loro tutela, sensibilizzandoli pure rispetto alla stipula di assicurazioni contro il rischio di perdite patrimoniali; azione unita allo sviluppo di una necessaria e fondamentale cultura della prevenzione del rischio".



"Per il Servizio patrimonio, nel 2023 abbiamo predisposto le procedure necessarie all'avvio del restauro dell'esedra di Villa Manin, per un importo di oltre 3,5 milioni di euro, intervento che permetterà alla storica dimora di divenire punto di riferimento per mostre di livello internazionale", ha detto Callari, ricordando che per il 2024 il Servizio patrimonio si prefigge l'introduzione di una disciplina di valorizzazione del patrimonio immobiliare che superi l'attuale legislazione, del 1971, rendendo maggiormente adeguata l'attività del servizio alle sfide legate, soprattutto alla nuova sede di Porto Vecchio a Trieste.



"Il Servizio della gestione immobili, nell'anno che si va a concludere, ha affidato numerosi lavori: di restauro e risanamento per 3,3 mln, di manutenzione straordinaria sul patrimonio regionale - anche con fondi Pnrr - per 4,2 mln, di adeguamento antincendio sul patrimonio regionale per quasi 3 mln; per un totale di 10,5 milioni. Sono state poi affidate progettazioni per oltre 2,2 milioni di euro di lavori", ha dettagliato Callari sottolineando che, per il 2024, tra gli obiettivi strategici, ci sono "la predisposizione di un programma di efficientamento energetico degli immobili regionali, e il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria del Centro per l'Impiego di Monfalcone e di quello di Gorizia".



Per il Servizio logistica è in corso di attuazione il riordino di circa 70 km di materiale archiviato, operazioni che saranno concluse nel 2025.



"Sul fronte telecomunicazioni - ha spiegato l'esponente dell'Esecutivo - proseguono le attività legate all'Accordo di programma per lo sviluppo della banda larga relativa al piano di espansione scolastica del valore di 10,2 milioni di euro. È nostra intenzione concludere entro il 2024 le delegazioni amministrative per la progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti dal Piano scuola infrastrutture in 42 comuni della regione per un valore complessivo, in questo caso, di 18,4 milioni di euro".



Importante l'affidamento in delegazione amministrativa a Insiel di un intervento pilota per la realizzazione di infrastrutture passive per la telefonia mobile e la connettività a banda larga nelle aree del territorio regionale sprovviste di adeguata copertura per un importo complessivo di 2 milioni di euro. E in particolare, nei primi mesi del 2024 "prevediamo l'avvio delle azioni Fesr e 2.1.1. Connettività ciclabili del valore di 4 milioni per garantire connettività sulle piste ciclabili delle aree interne, e l'azione Fesr Connettività Lora/Wi su sentieri montani delle aree interne del valore di 3 milioni di euro".



Callari ha sottolineato, inoltre, l'importante azione che la Direzione ha svolto - e continua a svolgere - per armonizzare e ottimizzare il rapporto fra Regione e la società in house Insiel, "partner fondamentale per raggiungere obiettivi strategici per la collettività tutta, per gli Enti locali e per le realtà del Sistema territoriale - ha specificato -. Stiamo operando in questo alveo su più fronti: dalle modalità di finanziamento, ai costi fissi e del personale, ai costi del funzionamento e delle utenze, stabilendo di volta in volta puntuali utili progettualità". ARC/PT/pph