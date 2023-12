Fine Anno: Riccardi, impegno trasversale per sanità e sociale

Udine, 22 dic - "Nel corso del 2023 la Regione ha sostenuto in maniera trasversale l'attività di assistenza sanitaria, sociale e territoriale, con l'impiego di ingenti dotazioni finanziarie. Un impegno che prosegue con decisione, come dimostra lo stanziamento record da 3 miliardi e 181 milioni di euro approvato nella legge di Stabilità 2024-26".



Lo ha affermato l'assessore regionale alla Salute, Politiche Sociali, Disabilità e Protezione civile Riccardo Riccardi tracciando un bilancio sull'attività afferente alle sue deleghe svolta nell'anno che sta per concludersi.



La disamina dell'assessore parte dalle misure attuative del Piano operativo regionale nell'ambito del Pnrr, mirate all'adeguamento e alla riqualificazione delle strutture sanitarie. "Sono stati eseguiti complessivamente 90 interventi per un valore di 117,4 milioni di euro", ha dichiarato Riccardi, sottolineando successivamente come l'Amministrazione abbia "incrementato la quota di co-finanziamento regionale per ulteriori 86,3 milioni, riservandone altri 70 agli enti del Sistema sanitario regionale per fronteggiare l'aumento dei costi delle materie prime".



"Sul fronte del welfare - ha proseguito l'esponente della Giunta - sono stati garantiti trasferimenti di risorse ai Servizi sociali dei Comuni per complessivi 89,5 milioni. Importanti anche gli investimenti operati su domotica e digitalizzazione per favorire la domiciliarità degli anziani non autosufficienti, misure che si affiancano all'incremento della quota fissa disposto per abbattere le rette delle strutture residenziali e dei centri diurni. Non sono mancate, inoltre, le risorse investite per facilitare l'accesso alle cure: 10 milioni di euro con cui finanziamo l'implementazione di piani d'intervento per la riduzione delle liste d'attesa".



L'attività della Protezione civile si è dispiegata con azioni mirate sia sul territorio regionale sia in aiuto di altre popolazioni. "In relazione alle grandinate verificatesi in regione la scorsa estate - ha rilevato Riccardi - sono state attivate le procedure di ristoro dei danni subiti da provati e imprese. Le domande finora pervenute sono circa 32mila e contiamo di definire le ipotesi di anticipazioni entro l'inizio del 2024, per poi perfezionare i decreti di concessione nel primo trimestre del nuovo anno. Sono 113 invece gli interventi effettuati sul territorio per la messa in sicurezza degli edifici, per un totale di 14,8 milioni. Sottolineo, infine, l'opera encomiabile svolta dai nostri volontari a supporto delle popolazioni coinvolte dalla guerra in Ucraina, dal terremoto in Turchia e dall'alluvione in Emilia-Romagna.



Per quanto riguarda le linee programmatiche per il 2024, l'assessore ha citato l'aumento di risorse per 80 milioni di euro rispetto al consuntivo 2023 (con un incremento di 25 milioni dei finanziamenti per il sociale e per le misure sociosanitarie); l'attuazione di programmi di intervento per la prevenzione, cura e riabilitazione in ambito cardiovascolare ed oncologico; lo sviluppo e il rafforzamento dell'assistenza territoriale, con particolare attenzione all'utenza fragile e alla gestione delle cronicità e valorizzando un approccio "Smart Health"; l'esecuzione di ulteriori interventi di ampliamento degli spazi del Centro operativo di Palmanova della Protezione civile, destinati alla gestione logistica dei materiali della Colonna mobile regionale e dei beni destinati a fronteggiare le prime necessità conseguenti alle emergenze. ARC/PAU/pph