Fine anno: Roberti, sostegno a Comuni per garantire servizi efficienti

Trieste 23 dic - "Con l'obiettivo di consentire ai Comuni del Friuli Venezia Giulia di erogare servizi sempre più efficienti ai cittadini abbiamo stanziato nel 2021 oltre 500 milioni di euro. A questi abbiamo aggiunto altri 200 milioni di euro finalizzati ad investimenti pubblici su scuole, asili, viabilità e infrastrutture che andranno a rafforzare il rilancio economico della regione".Lo ha detto oggi l'assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione, Pierpaolo Roberti, nel corso della conferenza stampa di fine anno.Roberti ha anche sottolineato il lavoro della Regione nella gestione degli oltre 40 milioni di euro trasferiti dallo Stato per far fronte alle conseguenze della crisi economica dovuta alla pandemia che si è riversata sulle entrate tributarie dei Comuni, garantendo in questo modo le attività e i servizi rivolti alle comunità locali.Per quel che riguarda il tema della sicurezza, l'assessore ha ricordato i 10 milioni euro di euro destinati a rafforzare le forze di polizia locali e a implementare i sistemi di controllo del territorio.In chiave prospettica per il 2022, come ha illustrato Roberti, sono stati individuati tre punti programmatici: la nuova norma sui tributi immobiliari locali (unica Regione ad aver riconosciuta questa competenza dallo Stato) "che eliminerà le diseguaglianze determinate dall'Imu nazionale", una nuova legge che dia "ulteriori risposte sulla sicurezza" e, infine, il prosieguo della concertazione con i Comuni per gli investimenti sul territorio. ARC/GG/ep