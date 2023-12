Fine Anno: Rosolen, politiche coraggiose per giovani e territorio

Trieste, 22 dic - "Nella scorsa Legislatura, con quattro interventi normativi, abbiamo messo in linea politiche del lavoro, della famiglia, dell'istruzione, della formazione e dell'innovazione per contrastare il fenomeno della denatalità e per promuovere l'attrattività della nostra Regione. In questo inizio di mandato stiamo continuando a lavorare in continuità rispetto al passato, e con una strategia chiara, a favore della famiglia e della competitività del Friuli Venezia Giulia".



Lo ha sottolineato l'assessore al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, a margine della conferenza stampa di Giunta di fine anno che si è tenuta oggi a Trieste.



"Stiamo costruendo politiche nuove e coraggiose, dalla natalità all'istruzione, sostituendo a interventi spot e ad approcci assistenziali e isolati, misure trasversali e strutturali", ha ricordato l'esponente della Giunta che ha aggiunto "come si stia ponendo particolare attenzione al tema del supporto alla genitorialità e a quello dell'armonizzazione tra tempi di lavoro e tempi di cura della famiglia seguendo tre direttrici principali: misure conciliative, come l'abbattimento delle rette dei nidi e la dote famiglia; misure per l'occupazione femminile, con incentivi per l'assunzione di donne e mamme; e, infine, misure per lo sviluppo di un sistema di imprese benefit".



Rosolen ha sottolineato come l'impegno della Regione sia stato, e continui a essere, forte e costante, con un aumento di risorse di non poco conto: "Per la famiglia siamo passati dai 20 mln nel 2018 ai 70 nel 2024; per il lavoro, da poco più di 18 mln nel 2018 agli oltre 26 mln nel 2024; per istruzione e università da 31 mln a oltre 53 nel 2024; per la formazione da 18 mln nel 2018 a 29 mln nel 2024 e per la ricerca: da 7 milioni a 30 milioni nel 2024".



Nel ricordare che la competitività del territorio si sviluppa anche attraverso il sostegno a ricerca e innovazione, l'esponente dell'Esecutivo ha ricordato il progetto della Valle dell'idrogeno: "Industria, trasporti, infrastrutture e approvvigionamento sono i punti cardine del piano con cui la Regione intende condurre il Friuli Venezia Giulia a diventare uno dei riferimenti dell'Europa centrorientale sull'idrogeno. Tra fondi Pnrr e regionali, escluso il finanziamento Horizon Europe per il progetto 'Nahv - North Adriatic Hydrogen Valley', che movimentano circa 40 mln, le attività al momento hanno attivato sul territorio risorse pari a 61,2 milioni".



"Attraverso lo sviluppo della filiera delle 'Scienze della vita' - ha proseguito l'assessore - garantiremo una maggiore qualità della vita della popolazione, ma anche la competitività del nostro territorio. Sono quasi 30 milioni le risorse dedicate nel periodo 2023-2025".



Guardando al nuovo anno alle porte, Rosolen ha poi assicurato che "nel 2024 saranno potenziate le misure già in essere, con l'aumento degli importi e dei limiti Isee per tutte le misure legate a Carta Famiglia e quelle per il diritto allo studio studentesco e universitario, al fine di incrementare la platea dei beneficiari. Continueremo a contrastare il fenomeno della denatalità e rafforzare l'attrattività del territorio attraverso il miglioramento delle prospettive occupazionali di giovani e donne e il potenziamento del sistema di welfare. Per l'autonomia dei giovani, largo a prestiti agevolati fino a 30mila euro a giovani coppie e all'abbattimento del mutuo per la prima casa alla nascita del terzo figlio in su".



"A fare da cornice a questi interventi - ha concluso Rosolen - lavoreremo a una nuova legge per lo sviluppo di un sistema di welfare territoriale che coinvolga aziende, enti locali, Terzo settore, mondo accademico ed enti di ricerca nella realizzazione di interventi per il benessere delle famiglie, il miglioramento della qualità della vita lavorativa, la crescita del territorio".



Per il 2024, infine, risorse aggiuntive importanti per l'edilizia universitaria: più 50 milioni nel bilancio del nuovo anno per sostenere l'housing universitario regionale con alloggi e posti letto. Si aggiungono ulteriori 10 milioni di euro stanziati nel bilancio 2024 per la realizzazione del progetto bandiera Pnrr Idrogeno Friuli Venezia Giulia e più 5 mln per Scienze della vita. ARC/TOF/pph