Fine Anno: Scoccimarro, Regione attenta ad ambiente e sostenibilità

Udine, 22 dic - "L'azione amministrativa che ha contraddistinto il 2023 nel campo dell'ambiente e dell'energia ha denotato grande attenzione da parte della Giunta per la transizione ecologica e la tutela del territorio. Nel prosieguo della legislatura continueremo a investire risorse per interventi strategici di messa in sicurezza del territorio, oltre che per implementare quella politica green che è imprescindibile per perseguire gli obiettivi della decarbonizzazione e della neutralità climatica". A tracciare il bilancio dell'attività svolta negli ultimi dodici mesi dalla Direzione Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile è l'assessore competente Fabio Scoccimarro, a margine della conferenza di fine anno della Giunta regionale.



Come ha rimarcato il rappresentante dell'Esecutivo, la transizione energetica si conferma tra gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione, che ha impiegato 28,5 milioni di euro a favore degli Enti pubblici per l'installazione di impianti fotovoltaici e la costituzione di comunità energetiche, a cui si aggiungono 20 milioni per l'efficientamento energetico e idrico degli impianti sportivi. Sempre nell'ottica dello sviluppo sostenibile, di particolare impatto è stato il Memorandum siglato lo scorso marzo in occasione del simposio degli Stati generali, organizzato a Trieste su impulso della Regione. "Un documento - ha osservato Scoccimarro - che ci rende protagonisti di una vera e propria rivoluzione culturale per lasciare alle future generazioni un mondo più pulito. Il Friuli Venezia Giulia rappresenta una grande opportunità per sfruttare la posizione di cerniera tra Oriente e Occidente, tra Mediterraneo e Nord Europa".



"Tra gli interventi più rilevanti attuati nella manovra estiva di assestamento - ha proseguito l'assessore - rientrano i 50 milioni di euro stanziati per le opere di mitigazione del rischio idrogeologico, con l'istituzione di un'apposita cabina di regia. Nel corso dell'anno sono stati anche erogati contributi per ridurre il flusso continuo d'acqua nei pozzi artesiani. Inoltre, sono stati delineati i criteri intervenire in modo sistemico sull'assetto delle linee di costa di Barcola, alla luce dei cambiamenti climatici in atto e dell'aumento di fenomeni atmosferici eccezionali. Altri 3 milioni di euro, infine, sono stati erogati rispettivamente per promuovere la rimozione e lo smaltimento dell'amianto e per l'adeguamento delle aree verdi all'evoluzione climatica".



Per il 2024 la Regione ha già destinato fondi specifici per la difesa del suolo (46 milioni, di cui 9 per il ripascimento delle spiagge di Grado e Lignano) e altre tipologie di interventi strategici. Tra questi, Scoccimarro ha menzionato le risorse per le manutenzioni ordinarie dei corsi d'acqua minori di competenza comunale (7,9 milioni), per la prevenzione del rischio idrogeologico (8 milioni, 3 dei quali saranno allocati per difesa delle coste) e per gli interventi nel servizio idrico integrato regionale (5 milioni). L'assessore ha inoltre annunciato "una nuova linea contributiva per la costituzione delle Comunità energetiche, già sostenute nel corso del 2023".



"Sul tema dei carburanti - ha aggiunto Scoccimarro - prevediamo un pacchetto di 55 milioni per garantire la competitività del locale sistema di distribuzione e daremo seguito alla graduale fase di transizione dalla carta rifornimento con microprocessore all'App. Arpa Fvg riceverà invece un finanziamento di 24 milioni per il potenziamento della propria attività, con particolare attenzione ai progetti di educazione ambientale rivolti ai giovani". ARC/PAU/pph