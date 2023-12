Fine Anno: Zannier, priorità a organismo pagatore e imprese agricole

Trieste, 22 dic - "Il risultato più ambizioso raggiunto nel 2023 è senza dubbio il riconoscimento dell'organismo pagatore regionale e quindi della piena autonomia del Friuli Venezia Giulia nella gestione dei pagamenti diretti dei fondi comunitari per l'agricoltura. L'obiettivo del 2024 sarà proseguire nel sostegno all'agricoltura con il fondo di rotazione e nel centrare tutta una serie di iniziative che vedono nel mondo agricolo un baluardo primario della salvaguardia del territorio, della qualità dell'agroalimentare e quindi dell'identità stessa della nostra regione". Così l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier ha tracciato il bilancio del 2023 e le linee guida che orienteranno l'attività del suo comparto per l'anno prossimo. Zannier ha sottolineato "la centralità dell'aver ottenuto il riconoscimento dell'Organismo Pagatore Regionale da parte del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. L'Opr ha potuto assumere la gestione, già dal 16 ottobre scorso, dei pagamenti diretti del Fondo agricolo di garanzia (Feaga) e di quello per lo Sviluppo rurale (Feasr)". Se questo è stato l'obiettivo principale dell'anno che sta per chiudersi, molti sono quelli a cui si lavora per il 2024. "In agricoltura - ha detto Zannier - partiamo da uno stanziamento di 19 milioni per il Fondo di rotazione e di altri 5 milioni per lo scorrimento delle graduatorie dei contribuiti per il fotovoltaico alle aziende agricole, oltre a 12 milioni per le opere di irrigazione dei Consorzi di bonifica".



Un'attenzione particolare è riservata all'agroalimentare, la cui promozione e valorizzazione avviene principalmente attraverso l'Ersa per cui sono previsti complessivamente 4 milioni di trasferimenti. Obiettivo che va di pari passo con il lavoro sulle mense biologiche "abbiamo ampliato il ventaglio di prodotti ammessi a contributo nella categoria dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, per dare un segno ancor più incisivo della qualità dei nostri prodotti" ha detto l'assessore. Per la salvaguardia del territorio nel 2024 sono allocati 15 milioni per interventi idraulici forestali, oltre 5 milioni per le aree naturali, le riserve e i parchi, 2,5 milioni per la viabilità forestale e 1,8 milioni per le azioni antincendio boschivo. Azioni che sono in linea con quanto già avviato nel 2023, in cui "abbiamo rivolto un impegno straordinario al sostegno della competitività del sistema agroalimentare e di 600 imprese del settore a cui sono stati destinati 150 milioni con il programma "Anticrisi conflitto russo ucraino" e a 160 imprese con 11,5 milioni di contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici", ha ricordato Zannier.



Quanto ai fondi comunitari, nel 2023, a valere sul Piano Strategico della Politica agricola comune 2023-2027, sono stati pubblicati 8 bandi dedicati agli interventi in materia di ambiente e clima con una dotazione finanziaria di 54,5 milioni; un bando per i giovani con 2,4 milioni; quattro bandi per zone svantaggiate e aree Natura2000 per un totale di 12 milioni; due bandi per investimenti produttivi agricoli per la competitività e per l'efficientamento dell'uso dell'acqua con un budget di complessivo di 34 milioni.



Sempre con riguardo ai fondi comunitari impiegati nel 2023, il Piano di sviluppo rurale ha erogato contributi per 38,7 milioni e il Programma nazionale di sostegno al vitivinicolo ha aiutato il settore con 12,7 milioni.



"Non va dimenticato poi il rafforzamento del Corpo Forestale Regionale che oggi conta 63 unità in più oltre agli interventi strategici di manutenzione dei corsi d'acqua e delle strade forestali in montagna, nonché tutta l'attività di rafforzamento della resilienza agli incendi boschivi in Carso" ha concluso Zannier. ARC/SSA/pph