Fine Anno: Zilli, nel 2024 continua sfida Pnrr per crescita territorio

L'assessore: già allocati nel 2023 fondi per 2,2 miliardi e chiusa operazione Autostrade Alto Adriatico



Pordenone, 22 dic - "Investimenti legati al Pnrr per oltre 2 miliardi e 200 milioni di euro già allocati sul territorio regionale che rappresentano una formidabile leva per la crescita del sistema Friuli Venezia Giulia. Un'operazione di portata storica che ha visto il subentro di Autostrade Alto Adriatico ad Autovie Venete per la gestione della concessione attraverso un affidamento in house della nuova società interamente a capitale pubblico nella prospettiva di una integrazione logistica con le maggiori direttici del traffico europeo. Spesa per investimenti incrementata del 49% rispetto al 2022 e dell'89% sul 2021 con l'obiettivo del potenziamento dell'economia regionale che mostra parametri di tenuta in una prospettiva di medio e lungo periodo. E la sottoscrizione di un importante accordo Stato-Regione per il trasferimento, come ristoro rispetto alle minori entrate dell'Irpef, di risorse nella casse regionali per oltre 29 milioni".



È quanto ha voluto sottolineare l'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, oggi a Trieste a margine della conferenza stampa di fine anno nella quale il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha illustrato i risultati più importanti raggiunti dall'Amministrazione regionale del 2023, tracciando poi una prospettiva degli impegni e dei progetti per il 2024.



"Quella del Pnrr - ha evidenziato Zilli - è una sfida molto avvincente anche se piuttosto complessa. Nell'anno che sta per terminare abbiamo agito rafforzando tutti gli strumenti, finanziari e operativi, per essere al fianco degli enti locali e del sistema produttivo al fine di raggiungere tutti i target previsti dai progetti e ottenere gli investimenti previsti. Nel 2024 proseguiremo, sempre nel proficuo e virtuoso lavoro di squadra, nell'intensa funzione di monitoraggio finanziario e procedurale sulle risorse del Piano anche in considerazione che nel prossimo anno si stima un significativo incremento della spesa. L'obiettivo del miglior utilizzo possibile dei fondi Pnrr resta quello dell'incremento del benessere dei cittadini, della crescita economica e del miglioramento del nostro stato sociale".



Sul fronte delle società partecipate della Regione, l'assessore ha voluto evidenziare "l'importanza storica dell'operazione di subentro di Autostrade Alto Adriatico nella concessione trentennale delle autostrade regionali con l'approvazione del nuovo assetto societario della società in house completamente pubblica. Abbiamo posto le condizioni per proseguire nel 2024 nei lavori di ammodernamento della A4 nella prospettiva di una sempre migliore integrazione logistica con le principali direttrici di traffico europee. Sempre rispetto alle società partecipate, il 2023 - ha evidenziato l'esponente della Giunta - ha visto la nascita di Fvg Energia, la nuova società che sarà operativa dal 2024 e si occuperà delle funzioni relative all'ambiente, tra le quali il coordinamento dei processi di costituzione delle Comunità energetiche rinnovabili, la gestione delle banche dati regionali e la predisposizione dei progetti comunitari in materia di energia e mobilità sostenibile".



"Nel capitolo investimenti - ha spiegato ancora Zilli - dopo il forte incremento attuato negli ultimi due anni, anche nel 2024 proseguiremo con politiche di robusti investimenti nei settori cruciali dell'economia regionale in una prospettiva di sostenibilità e sviluppo di lungo periodo. Strategie che puntano a mantenere i livelli di tenuta e di crescita dell'economia regionale mostrati in questa ultima parte del 2023, in particolare rispetto al tasso di disoccupazione (al 5,3%, livello più basso negli ultimi 11 anni), all'incremento del Pil (+4% al termine 2022), all'aumento del numero di imprese giovanili (+294 nell'ultimo anno) e all'elevata incidenza delle start-up sul totale delle nuove società (5,1% contro media nazionale del 3,7%)".



Relativamente agli impegni e ai traguardi del prossimo anno, l'assessore alla Finanze ha rimarcato "l'impegno ad assicurare entro il 2024 l'approvazione della quasi totalità delle procedure di bando o invito legate alle risorse europee delle programmazioni Fesr e Ita-Slo 2021/2027 al fine di garantire il raggiungimento dei target previsti dai programmi. Il prossimo - ha spiegato l'assessore - sarà un anno cruciale anche perché si attiveranno e si renderanno operative le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027 per un valore di 174 milioni di euro. Si tratta di risorse a favore di investimenti complementari alla spesa del Fondi strutturali e del Pnrr destinati a sostenere la crescita e lo sviluppo del sistema regionale e a rendere il territorio della nostra regione sempre più attrattivo attraverso il miglioramento della sostenibilità sociale e della qualità di lavoro e di vita". ARC/LIS/pph