Flex: Rosolen, Regione sostiene percorsi previa tutela occupazione

Oggi la videoconferenza con le parti sociali promossa dal Mise



Trieste, 5 lug - "La Regione Friuli Venezia Giulia è pienamente disponibile a sostenere un percorso finalizzato a individuare le potenzialità di sviluppo per il piano industriale dello stabilimento giuliano di Flex in coordinamento con le indicazioni del ministero dello Sviluppo economico".



Lo ha affermato l'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen che ha preso parte oggi alla videoconferenza di aggiornamento sulla situazione dell'azienda attiva nella produzione di apparati per la trasmissione di dati ad alta velocità.



"Il supporto della Regione - ha precisato però Rosolen - è subordinato all'impegno di Flex a preservare i livelli occupazionali nello stabilimento di Trieste".



Nel corso del confronto è stato evidenziato l'impegno del ministro Giorgetti, con il coinvolgimento di Invitalia, a trovare interlocuzioni per Flex con altri soggetti industriali importanti, tra cui il colosso delle telecomunicazioni Nokia. All'incontro, convocato dal Ministero, hanno preso parte il management aziendale, Confindustria Alto Adriatico e le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali. ARC/PPH