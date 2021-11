Foibe: Fedriga, immagine Regione Fvg no abbinata a tesi revisioniste

Trieste, 10 nov - "Noi non censuriamo nessuno, abbiamo solo affermato con determinazione che le tesi che offendono la memoria della sofferenza delle genti di questa terra non possono essere abbinate in alcun modo all'immagine istituzionale della Regione".



Lo ha detto oggi, nel corso della seduta del Consiglio regionale, il governatore Massimiliano Fedriga intervenendo durante il dibattito sulla mozione di censura presentata dall'opposizione nei confronti dell'assessore alla Cultura Tiziana Gibelli relativamente all'esclusione della casa editrice Kappa Vu dallo stand della Regione al Salone del libro di Torino. ARC/GG/pph