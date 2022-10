Fondazioni: Fedriga, Villa Russiz abbina eccellenza vini a solidarietà

Capriva del Friuli, 14 ott - "Un'istituzione che coniuga l'eccellenza della produzione vitivinicola con la solidarietà nei confronti dei minori, attività il cui valore viene riconosciuto e testimoniato con la vicinanza delle istituzioni".



Così il governatore della Regione Massimiliano Fedriga ha definito il lavoro che viene svolto all'interno di Villa Russiz, luogo scelto dalla Giunta regionale per la seduta odierna dell'Esecutivo.



La struttura, che si trova nel territorio del Collio goriziano, è conosciuta e apprezzato in Italia e all'estero per la sua produzione vitivinicola di qualità ma anche per l'importante attività svolta nel campo del sociale. La Fondazione Villa Russiz ospita minori in difficoltà nella Casa Elvine, un'accoglienza di tipo familiare con una proposta formativa che valuta la situazione concreta del minore.



"Oggi abbiamo deciso di svolgere qui la nostra seduta settimanale di Giunta - ha detto Fedriga al termine dei lavori dell'Esecutivo - per testimoniare il valore che Villa Russiz rappresenta per l'intero Friuli Venezia Giulia. In questo sito si coniuga l'eccellenza della qualità dei vini prodotti con la solidarietà, utilizzando le entrate dell'attività commerciale per dare aiuto e sostegno a chi si trova in difficoltà. È questo un esempio - ha concluso il governatore - di cui andare fieri e che le istituzioni hanno l'obbligo di riconoscerne il valore e di portarlo avanti". ARC/AL/pph