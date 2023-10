Fondi comunitari: Zilli, Fvg virtuoso nelle azioni sostenibili

Udine, 17 ott - La programmazione comunitaria 14-20 e i risultati ottenuti dal programma operativo regionale (Por) sono stati al centro di un confronto tra i vari soggetti coinvolti nell'attuazione dei fondi europei. La valutazione dei risultati ottenuti è stata affidata ad Ismeri, un organismo indipendente selezionato dalle Autorità di gestione tramite gara europea. L'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, ha voluto commentare i risultati emersi nella gestione dei fondi comunitari da parte del Friuli Venezia Giulia sottolineando "la soddisfazione per i riconoscimenti che la nostra Regione sta ottenendo ormai da anni per quanto riguarda la realizzazione dei progetti legati alla Programmazione Europea. Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha recentemente comunicato che il Friuli Venezia Giulia è al primo posto tra le Regioni italiane per la capacità di spesa nella programmazione dei fondi europei legati al Por Fesr 2014-2020 e oggi comprendiamo, dalle valutazioni emerse, che è molto apprezzata anche la loro sostenibilità ambientale, con il 25% delle risorse impegnate a sostegno degli obiettivi relativi al cambiamento climatico". Con riferimento al settennato appena concluso e a quello della programmazione futura Zilli ha evidenziato come "i risultati ottenuti fino ad oggi riportano la fotografia di una Regione virtuosa, che riesce a programmare efficacemente, impegnando investimenti per aumentare la competitività del sistema regionale delle imprese e con attenzione particolare al rispetto dell'ambiente, all'innovazione e alla sostenibilità sociale, nell'ambito delle strategie territoriali delle aree urbane e delle aree montane interne. È il frutto di un lavoro di squadra che va sostenuto e implementato anche per il nuovo Programma Fesr 2021-2027 per il quale Regione Friuli Venezia Giulia ha già messo a disposizione 110 milioni di euro per il sistema produttivo". Complessivamente il Programma Fesr 21-27 può contare su una dotazione di oltre 500 milioni di euro. ARC/SSA/gg