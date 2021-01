Fondi strutturali: Rosolen, puntiamo ad aumentare competitività Fvg

Udine, 27 gen - E' stato avviato dalla Regione il percorso di aggiornamento della Strategia di Specializzazione intelligente (S3), in vista della nuova programmazione comunitaria.Sono stati identificati gli elementi di competitività e le specializzazioni tecnologiche presenti sul territorio, ma anche le risorse economiche da destinare alla ricerca e all'innovazione, con l'obiettivo di favorire la competitività del tessuto economico-produttivo, la digitalizzazione, lo sviluppo delle competenze.In quest'ottica, l'Amministrazione regionale, attraverso l'Agenzia Lavoro&SviluppoImpresa e le Direzioni competenti, ha organizzato un webinar per fare il punto sull'esito dell'analisi che alcuni gruppi di lavoro, in rappresentanza del mondo delle imprese, degli enti di ricerca, delle istituzioni e della società civile, hanno sviluppato nei mesi scorsi attraverso un processo di ascolto e confronto con i portatori d'interesse, per valutare le potenzialità esistenti in merito alla S3.La prima sessione è stata aperta dall'assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, Alessia Rosolen, soffermandosi sugli orientamenti dell'Amministrazione nei settori considerati, in vista della nuova programmazione comunitaria 2021/2027.Rosolen, ha ribadito che "la Regione mira ad aumentare il livello di competitività, di attrattività e di vivibilità del Fvg: l'obiettivo da raggiungere non può prescindere dalla capacità di mettere in campo una programmazione trasversale, in cui la S3 divenga pilastro di una visione ampia, che racchiuda Fse, Fesr, Recovery Plan e ReactEurope".Mentre l'emergenza legata al Covid-19, ha aggiunto "deve diventare la scintilla per accelerare alcuni processi troppo a lungo rimandati, rallentati, raffreddati. Oggi l'innovazione, sociale e digitale non può attendere semplicemente. Soprattutto, non è più pensabile replicare schemi superati o riproporre logiche vecchie, ormai incompatibili con l'attualità. Dovremo seguire la traiettoria che stiamo delineando con la consapevolezza. Mentre, "in itinere", sarà ragionevole immaginare di curvare o deviare il flusso per assecondare le esigenze che emergeranno: serviranno per questo elasticità e flessibilità".L'assessore ha poi sottolineato come "diventa altresì strategica la capacità di accogliere e la possibilità di aprirsi a collaborazioni internazionali: l'isolamento e la chiusura diventano agenti di regressione in termini di competitività. Il traguardo di creare un modello di crescita che possa divenire un riferimento può ricalcare l'esempio della scuola d'arte e design Bauhaus, ideata da Walter Gropius nella prima metà del '900, tutt'ora un modello per le strategie di innovazione intelligente, specialmente per quanto riguarda la valorizzazione del capitale umano, l'ottenimento di risultati di eccellenza, una visione avanzata dello sviluppo".Quello di Bauhaus, ha concluso Rosolen, è stato anche un esempio della capacità di saper mettere insieme territori ed esperienze diverse per ottenere i migliori risultati: una ricetta che è ancor oggi di grande attualità. ARC/CM/al