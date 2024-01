Fondi Ue: Fedriga-Zilli, newslettter InfoFesr è strumento efficace

Trieste, 17 gen - "Come recentemente ha certificato la Corte dei conti siamo la prima Regione in Italia per la gestione del Por Fesr. Un risultato straordinario che ci spinge a fare sempre meglio, mettendo a disposizione di tutti i soggetti coinvolti strumenti sempre più efficaci. Uno di questi è certamente la newsletter InfoFesr che è stata rivista da un punto di vista strutturale, potenziata nelle sue funzionalità e migliorata nella veste grafica. Insieme al sito web, è il mezzo di comunicazione preferito dagli stakeholder per ottenere informazioni sulle tante opportunità offerte dal Fondo europeo di sviluppo regionale".

Lo affermano il governatore Massimiliano Fedriga e l'assessore alle Finanze Barbara Zilli presentando InfoFesr, il contenitore multimediale che raccoglie le ultime news del Programma operativo regionale.

"Questo strumento - aggiungono - è particolarmente utile per segnalare l'uscita dei nuovi bandi a tutti gli stakeholder già presenti nella banca dati e per raccogliere nuove adesioni. Riteniamo si tratti di un servizio in grado di rispondere al meglio alle attuali necessità dei diversi portatori di interesse dal momento che entro il 2024 è prevista la partenza dell'80% delle iniziative legate al Por Fesr".

Tra i contenuti di questo numero della newsletter il calendario aggiornato dei bandi e delle opportunità del Pr Fesr del Friuli Venezia Giulia 2021-2027 e gli approfondimenti sugli avvisi per i progetti di rigenerazione e riattivazione di luoghi e spazi culturali ed artistici sia pubblici che privati, per gli incentivi alle imprese per attività di innovazione di processo e organizzative e per la realizzazione di iniziative "Proof of Concept" (PoC) per valutare la fattibilità delle stesse.

"Anche grazie a proposte di questo tipo continuiamo a promuovere lo sviluppo intelligente e sostenibile del nostro territorio, co-finanziando interventi nell'ambito dell'innovazione e della ricerca. Oggi è sempre più determinante dare sostegno alle piccole e medie imprese, vera leva per lo sviluppo del nostro territorio regionale. Realtà - concludono Fedriga e Zilli - che attraverso l'utilizzo dei fondi europei possono crescere e migliorare la loro competitività". ARC/TOF/pph