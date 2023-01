Fondi Ue: Zannier, Regione all'avanguardia su sinergie programmi

Pordenone, 24 gen - "La Regione Friuli Venezia Giulia si è adoperata in questi ultimi anni per realizzare migliori sinergie sui diversi Fondi europei attuando alcune importanti azioni che possano sempre di più favorire l'utilizzo dei Fondi della programmazione Ue. Ma vi sono ancora ampi margini di miglioramento che dovremmo sfruttare nella fase attuativa degli interventi previsti dai singoli programmi. Trattare gli argomenti sulle sinergie tra Fondi e sulla bioeconomia richiede un forte sforzo e una maggiore interazione tra pubblico e privato. Per questo motivo credo che attività di coordinamento a livello europeo, nazionale e regionale hanno un ruolo fondamentale". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier intervenendo oggi pomeriggio al workshop, che si è tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dal titolo "Sinergie tra i programmi dell'Ue e le politiche di coesione nei settori della bioeconomia e dell'economia blu: condividere informazioni per co-progettare sinergie di fondi più efficaci". Un seminario organizzato dal Gruppo di coordinamento nazionale di Bioeconomia del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita della Presidenza del Consiglio e dalla Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione della Commissione europea. "Tra le azioni che la Regione Friuli Venezia Giulia ha attuato - ha sottolineato l'assessore che è stato delegato alla partecipazione al convegno dal governatore Massimiliano Fedriga - vi è la realizzazione, grazie alla collaborazione di tutte le Autorità di gestione regionali, del sito internet "Europa Fvg" che si sta strutturando per raccogliere tutte le informazioni sulla programmazione europea e sui relativi bandi al fine di fornire uno strumento di guida per individuare gli argomenti di interesse. Si è poi avviato un percorso - ha evidenziato l'esponente della Giunta regionale - di analisi sulla possibilità di divulgare meglio la presenza di bandi aperti da altre Regioni al fine di favorire la costituzione di partenariati tra soggetti diversi cercando di migliore le sinergie e il dialogo con i Paesi con noi confinanti quali Austria e Slovenia sulle progettualità di interesse reciproco". L'assessore nel suo intervento ha poi ricordato come la Regione abbia contribuito alla stesura del Vademecum sulle sinergie tra Fondi strutturali e altri programmi di finanziamento Ue nel luglio 2022 e abbia realizzato il primo documento strategico regionale condiviso sulla Politiche di coesione Fesr, Fse, Interreg. "Questo è stato fatto - ha sottolineato Zannier - partendo dalla consultazione del partenariato regionale ed è stato utile anche per fare una sintesi sulle sinergie tra i Fondi della politica di coesione e le missioni del Pnrr". Rispetto alla bioeconomia, l'assessore ha evidenziato come "nella fase di aggiornamento della strategia regionale di specializzazione intelligente 2021-2027 sono stati presi a riferimento i Cluster di Orizzonte Europa ed è stato fatto esplicito riferimento alla bioeconomia la cui importanza strategica è stata riconosciuta dalle politiche regionali tenendo conto delle competenze maturate e delle esperienze in atto nell'area anche nel contesto di partenariati interregionali". Il rappresentante della Giunta regionale ha anche segnalato che "il Friuli Venezia Giulia ha voluto e contribuito alla recente costituzione della Fondazione Agrifood&Bioeconomy Fvg per supportare l'Amministrazione nell'individuazione di possibili sinergie tra Fondi Ue anche grazie all'interazione tra pubblico e privato che caratterizza molte delle sue azioni in ambiti diversi". L'assessore Zannier ha infine segnalato alcune difficoltà legate all'implementazione di questi strumenti di sinergia e ha avanzato una proposta per cercare dei miglioramenti. "Affinché vi sia una diretta sinergia tra i programmi - ha affermato - sarebbe molto utile che vi fossero momenti di concertazione già in fase di programmazione tra tutti gli organismi deputati alla programmazione dei Fondi a gestione diretta e le autorità regionali di gestione dei programmi. In questa fase - ha ribadito l'assessore - diventa più facile allineare gli strumenti rispetto al periodo di attuazione, quando ormai tutte le Regioni hanno concluso la fase di predisposizione dei programmi". ARC/LIS/al