Fondi Ue: Zilli, 20 mln per progetti aggiuntivi

Udine, 20 gen - Le modifiche proposte con il ddl 120 alla legge regionale 14/2015, illustrate oggi dall'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, hanno ottenuto parere favorevole da parte della V commissione consiliare.



Nel dare il quadro della gestione finanziaria del Por Fesr 2021-2027, Zilli ha evidenziato come il Friuli Venezia Giulia sia da sempre tra le Regioni più virtuose in Italia nella gestione delle risorse comunitarie.



"Il disegno di legge - ha specificato Zilli - con le modifiche proposte alla legge regionale 14/2015 è volto ad estendere le disposizioni finanziarie e di attuazione del Por Fesr 2014-2020 anche al nuovo Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale per il periodo 2021-2027, con alcuni accorgimenti migliorativi ed in coerenza con le previsioni normative per la nuova programmazione".



Oltre a fornire la cornice di natura finanziario-contabile al nuovo Programma Por Fesr 2021-2027, il ddl prevede anche l'inserimento di una dotazione iniziale di circa 20 milioni di euro di fondi regionali aggiuntivi per la costituzione di parchi progetti.



Dei 20 milioni, 14 milioni, divisi in parti uguali, sono stanziati a favore della programmazione europea 2021-2027 per Fesr e Fse. "Le risorse assegnate sono risorse regionali che si aggiungono a quelle dei due programmi per accelerare la spesa nelle prime annualità di attuazione", ha specificato Zilli. Gli ulteriori 6 milioni di euro circa, sono invece ripartiti rispettivamente in 2mln e 567 mila euro per il Por Fse 2014-2020 e 3mln e 36 mila euro per il Por Fesr 2014-2020 "per garantire un volano finanziario utile ad accelerare il pieno utilizzo delle eventuali ulteriori risorse comunitarie che potrebbero essere assegnate con lo strumento React EU. ARC/LP/dfd