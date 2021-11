Fondi Ue: Zilli, bilancio incamera tutti finanziamenti Fvg Por-Fesr

Il Comitato di sorveglianza ha esaminato la programmazione 14-20



Trieste, 18 nov - "Rappresenta oggettivamente un ottimo risultato il fatto di essere riusciti a utilizzare le linee di programmazione Por Fesr in quanto tutti gli stanziamenti europei previsti sono stati incamerati nel bilancio della Regione. Questo grazie alla competenza e alla professionalità dimostrata da chi opera all'interno, oltre che dell'Amministrazione, anche dell'Autorità di gestione in collegamento con la struttura nazionale".



Lo ha detto oggi l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli collegata in videoconferenza durante la seduta del Comitato di sorveglianza Por Fesr 2014-2020 per la valutazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi.



Come ha spiegato l'assessore, il Friuli Venezia Giulia è una delle Regioni che risulta essere a livello europeo tra le migliori come capacità di fruire dei fondi comunitari. "Anche perché - ha sottolineato Zilli - specialmente in questo ultimo periodo contrassegnato dalla pandemia, siamo riusciti a orientare la programmazione in virtù delle esigenze straordinarie dovute all'emergenza sanitaria, rispondendo in modo concreto alle nuove necessità del territorio".



L'assessore ha poi parlato di un ponte tra la programmazione 2014-2020 e quella futura, rappresentato dal bando che partirà a gennaio per gli incentivi che riguardano l'attrazione degli investimenti e la ricerca e lo sviluppo delle attività produttive. "Un intervento - ha concluso Zilli - che potrà contare sulla dotazione finanziaria 2014-2020 ma che, vista la strategicità e la cogenza degli obiettivi, verrà collegato anche alla nuova programmazione". ARC/GG/al