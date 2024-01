Fondi Ue: Zilli, Corte conti attesta virtuosità Fvg utilizzo risorse

Trieste, 31 gen - "Siamo orgogliosi di essere tra le Regioni italiane più virtuose per l'utilizzo dei fondi comunitari (oltre un miliardo di euro per il settennato 2014-20), come certificato dalla Corte dei conti che attesta inoltre come il Friuli Venezia Giulia sia al primo posto nel nostro Paese per la gestione del Por Fesr. La capacità dimostrata di raggiungere i target intermedi in anticipo sulle tempistiche, grazie anche alle elevate competenze regionali, ha consentito di ottenere premialità di carattere finanziario che hanno contribuito a dare un'ulteriore spinta alla nostra azione. Il nostro obiettivo è di proseguire sulla scia dell'ottimo percorso intrapreso anche nell'attuazione dell'attuale Programmazione 2021-27: a tal fine è stato messo in campo il Piano regionale di rigenerazione amministrativa per l'assunzione di personale adeguato e professionalmente qualificato". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, esponendo in Consiglio regionale il "Referto sulla gestione dei fondi comunitari da parte della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Programmazione 2014-2020". Complessivamente, come ha riferito in Aula dalla rappresentante della Giunta, ammonta a 1.086.684.791,46 euro il valore dei programmi presi in esame nel documento, ovvero il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2014-2020 Fvg "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Friuli Venezia Giulia in Italia (319.468.376,55 euro), il Fondo sociale europeo (Fse) 2014-2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Friuli Venezia Giulia (276.427.814 euro), il Feasr attuato a mezzo del Programma di sviluppo rurale (Psr) 2014-2020 (398.600.811,91 euro) e il Fondo cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia (92.187.789 euro). Tra i dati che testimoniano l'efficienza del Friuli Venezia Giulia nell'utilizzo delle risorse, l'assessore ha evidenziato come, al 9 gennaio 2024, il totale della spesa convalidata abbia raggiunto il 98% dei fondi a disposizione e quella certificata il 96,6%. "Molto positive - ha aggiunto Zilli - sono anche le performance dell'Interreg Italia-Slovenia, dove si sono cumulati progetti contrattualizzati per 94.754.111,21 euro, pari al 102,78% del totale di programma (grazie alla quota Par Fvg). Sottolineo infine l'esito positivo del 'performance audit' avviato nel 2019 da parte della Corte dei conti europea (concluso nel 2021) e la totale assenza di irregolarità rilevate durante l'intero periodo dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode". ARC/PAU/pph