Fondi Ue: Zilli, da programmazione 2021-2027 oltre 738 milioni a Fvg

Fondi Por Fesr e Por Fse aumentati del 16,5% rispetto a precedente programmazione



Trieste, 16 giu - "Il Friuli Venezia Giulia potrà contare su un incremento delle risorse comunitarie Por Fesr e Por Fse per il 2021-2027 del 16,5% rispetto al 2014-2020. In totale la cifra a disposizione della nostra Regione sarà di 738,6 milioni di euro".



Lo ha annunciato l'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, al termine della Commissione Affari europei e internazionali, alla quale ha partecipato in rappresentanza del Friuli Venezia Giulia.



"Si tratta di una cifra che è frutto del riparto delle risorse europee tra le Regioni - ha dichiarato Zilli - e che, una volta avuto il via libera definitivo nella Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di domani, ci permetterà di finanziare progetti, idee, imprese del nostro territorio, che deve investire in maniera sempre più importante su se stesso. Il futuro del Friuli Venezia Giulia passa attraverso la forza, il coraggio e la professionalità delle sue imprese e della sua gente. Il momento è favorevole per guardare lontano con ambizione e per utilizzare queste risorse in più che arriveranno per crescere e per dare avvio alla ripresa, decisa, del dopo Covid-19. La sfida è ambiziosa, ma proprio per questo motivo va colta". ARC/COM-MA/al