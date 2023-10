Fondi Ue: Zilli, ottimi risultati da dialogo con enti locali e aziende

Trieste, 25 ott - "Grazie a una forte collaborazione e a un continuo e propositivo confronto con gli enti locali e con il sistema regionale delle imprese, abbiamo programmato in modo assolutamente efficace l'intero pacchetto di risorse Por Fesr a nostra disposizione per il periodo 2014-2020: oltre 230 milioni di euro fondamentali per accrescere la competitività del Friuli Venezia Giulia. Un ottimo risultato che vogliamo confermare anche nella programmazione 2021-27". Lo ha affermato l'assessore alle Finanze Barbara Zilli che questa mattina ha partecipato all'incontro di partenariato dedicato all'analisi dello stato dell'arte del Por Fesr 2014-2020 e del Pr Fesr 2021-2027. "Questo importante momento di confronto periodico - ha ricordato Zilli - cade in un periodo cruciale dell'anno. Solo ieri sono terminati infatti i lavori sull'assestamento bis e stiamo già lavorando alla costruzione della Legge di stabilità 2024". "Per quanto riguarda il nostro Programma regionale cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) - ha spiegato l'assessore - siamo in grado di presentare interessanti opportunità rivolte in particolare al mondo delle imprese e all'intero sistema economico e territoriale". "Si tratta - ha aggiunto - di misure, anche molto differenziate tra loro, come i tradizionali e sempre validi canali contributivi in favore degli investimenti tecnologici e alle attività di innovazione di processo e dell'organizzazione aziendale; gli strumenti finanziari già utilizzati e quelli di nuova definizione; l'avvio, infine, di una linea pensata per le competenze necessarie alla transizione industriale". Nel corso del suo intervento l'assessore Zilli ha voluto ringraziare tutti i protagonisti del partenariato per l'ottimo lavoro svolto finora dal punto di vista qualitativo. "Quanto stiamo facendo rinsalda il legame con la nostra comunità e il territorio. Dobbiamo continuare a sviluppare la nostra regione, garantendo procedure più veloci e regole semplificate e salvaguardando la qualità degli investimenti". "Per quanto riguarda la dimensione territoriale sono strategici gli strumenti in campo culturale e ambientale, congegnati per dare risposte efficaci ai bisogni del Friuli Venezia Giulia - ha rimarcato Zilli -. Stiamo inoltre prestando particolare attenzione anche allo sviluppo delle aree più svantaggiate e puntando sempre a migliorare la qualità di vita dei nostri concittadini". Durante la riunione, oltre alla rappresentazione sintetica dello stato di attuazione del Por Fesr 2014-2020 e dell'avvio della nuova programmazione, è stata affrontata la proposta di modifica del Pr Fesr 21-27 per la riattivazione della sezione regionale del Fondo nazionale di garanzia per le piccole medie imprese. ARC/TOF/ma