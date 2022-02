Fondi Ue: Zilli, ulteriori 30 mln da Regione per progetti strategici

Udine, 8 feb - "La misura finanziaria che oggi abbiamo portato all'attenzione della Prima commissione consiliare è complementare alle linee strategiche della Programmazione comunitaria e servirà a centrare gli obiettivi che la Regione si è posta sul piano degli investimenti e della crescita di competitività. Con questa norma mettiamo a disposizione delle politiche d'investimento sul nostro territorio regionale una misura finanziaria complessiva di 30 milioni di euro, composta da uno stanziamento di 20 milioni, già previsti per il 2021, a cui andranno ad aggiungersi ulteriori 10 milioni di euro previsti nella finanziaria 2022. Si tratta di risorse regionali che andranno a garantire la realizzazione di progettualità strategiche già candidate al finanziamento nell'ambito del Programma comunitario". È quanto ha riferito l'assessore regionale alle Finanze con delega alla programmazione comunitaria Barbara Zilli nell'illustrare oggi alla prima Commissione consiliare la proposta di legge 153 "Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale - Fesr" d'iniziativa della Giunta regionale. "Stiamo vivendo un momento strategico in cui destinare sul territorio regionale ingenti risorse che provengono dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e dalla Programmazione comunitaria 2021-2027 che stiamo definendo in dettaglio" è stato il commento di Zilli. Per l'assessore "le modalità di erogazione ricalcano il modello europeo perché il nostro obiettivo è dare garanzia di trasparenza nell'accesso ai finanziamenti. Crediamo che questo provvedimento legislativo sia un'ulteriore spinta finanziaria importante sul 2022, che si affianca alla programmazione europea e si distingue da essa per dare risposte dirette alla nostra comunità regionale". ARC/SSA/ma